Elevassistent 50%
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2026-07-14
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G-klavens förskola och skola öppnade 1992 och drivs utav G-klaven AB. Verksamheten omfattar fyra förskoleavdelningar, fritidshem samt förskoleklass t o m åk 6. Upptagningsområde är hela Ronneby kommun.
Vi söker dig som vill jobba som elevassistent, 50% på G-klavens skola.
I hela verksamheten arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet. Du ska ha förståelsemn för alla individers olika förutsättningar. Som elevassistent sätter du eleven i centrum. I ditt arbete har du nära samarbete med skolans pedagoger samt med elevens vårdnadshavare.
Vid lägger stor vikt vid personlig lämplighet och erfarenhet av pedagogiskt arbete/elevassistent är en merit.
Tillträde 2026 08 12 - 2027 06 09.
När du söker arbete hos oss måste du ha godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande, så är du intresserad, vänta inte med att höra av dig!
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: eva.cederholm@gklaven.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elevassistent 50%". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare G-Klaven AB
(org.nr 556603-3592)
Emaljervägen 2 (visa karta
)
372 30 RONNEBY Arbetsplats
G-klavens förskola och skola Jobbnummer
10002764