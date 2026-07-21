Elevassistent
Vara kommun / Pedagogjobb / Vara Visa alla pedagogjobb i Vara
2026-07-21
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Vi söker dig som har ett starkt engagemang för ungdomars utveckling och lärande samt en tydlig förmåga att skapa förtroendefulla relationer med elever i högstadieåldern. Du behöver vara trygg i att möta ungdomar med olika förutsättningar, utmaningar och motivationsnivåer, och kunna anpassa ditt bemötande utifrån individens behov.
Din roll
I rollen arbetar du nära elever i högstadieåldern och bidrar till att skapa en trygg, strukturerad och utvecklande skolvardag. Du stöttar och motiverar elever i deras kunskapsutveckling, sociala samspel och personliga mognad utifrån deras individuella förutsättningar och behov.
Du bygger förtroendefulla relationer med elever samtidigt som du upprätthåller tydliga förväntningar, gränser och rutiner. En viktig del av uppdraget är att skapa studiero, främja elevers ansvarstagande och ge stöd till elever som behöver extra vägledning för att lyckas i skolan. Du samarbetar nära kollegor, vårdnadshavare och andra professioner för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Arbetet är varierande och kräver både flexibilitet, ansvarstagande och ett genuint intresse för människor.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med ungdomars utveckling, lärande och välmående. Du har erfarenhet av att bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer med elever i högstadieåldern samt av att möta ungdomar med olika bakgrund, behov och förutsättningar. Genom tidigare arbete har du utvecklat en god förmåga att anpassa ditt bemötande utifrån individ och situation samt att skapa trygghet, struktur och motivation hos ungdomar.
Du har god förmåga att skapa struktur, tydlighet och trygghet samt att motivera elever till lärande och positiv utveckling. Du agerar lugnt och professionellt även i utmanande situationer och har förmåga att arbeta lösningsfokuserat och konsekvent.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med ungdomar inom skola eller annan liknande verksamhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd samt kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och olika anpassningar som kan stödja elevers utveckling och måluppfyllelse.
Din framtida arbetsplats
Välkommen till en arbetsplats där du får möjlighet att tillsammans med lärare, arbetslag, elevhälsa och skolledning göra skillnad för våra elever varje dag! Alléskolan är en 7-9 skola med ca 370 elever belägen inne i centrala Vara.
På Alléskolan arbetar vi utifrån mottot "Vi ser dig och varandra" - ett förhållningssätt som innebär att arbeta med eleverna i fokus och att se och stödja helheten runt eleven samt utgå från det som fungerar och förstärka det positiva. All personal har ett gemensamt ansvar för att få våra elever att lyckas.Publiceringsdatum2026-07-21Anställningsvillkor
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas under ansökningstiden.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med eventuell möjlighet till förlängning.
Har du frågor kring lön är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef.
I vår verksamhet måste alla som ska anställas enligt lag (2000:873) visa upp ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten kan hämtas på www.polisen.se
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
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534 81 VARA Arbetsplats
Bildningsförvaltningen, Alléskolan Kontakt
Facklig företrädare, nås via kontaktcenter 0512-31000 Jobbnummer
10008144