Elevassistent

Edukatus Alliance AB / Pedagogjobb / Kristianstad
2026-07-17


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Skolalliansen Grundskola, Tollarp, Axona
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Det är vad som kännetecknar Skolalliansens grundskolor. Här möts elever och medarbetare i en trygg och engagerande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas – både kunskapsmässigt och socialt. Vi arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, med fokus på trygghet i vardagen och ett genuint engagemang i varje elevs utveckling.

Publiceringsdatum
2026-07-17

Beskrivning
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Våra ledord – Trygghet, Engagemang och Lärande genomsyrar allt vi gör.
Axonaskolan i Tollarp är en F-9 skola med ca 170 elever. Som skolkurator hos oss kommer du att spela en viktig roll för våra elever samtidigt som du får möjlighet att tillsammans med skolledningen och dina kollegor arbeta för att utveckla skolan. Axonaskolan är en del av Edukatus Alliance där vi arbetar aktivt med olika nätverk mellan våra skolor för att lära oss av och tillsammans med varandra och delar frikostigt med oss av vår kunskap och våra erfarenheter som präglas av kollegialt utbyte och samverkan. Vi har modet att ständigt utmana oss själva och utveckla vår undervisning
Söker du en meningsfull roll där du får göra skillnad på riktigt?
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull elevassistent till vår skola. Som elevassistent arbetar du nära eleven under skoldagen och bidrar till att skapa trygghet, struktur och goda förutsättningar för lärande och delaktighet.
Du stödjer eleven i undervisningssituationer, vid förflyttningar och i sociala sammanhang, alltid med målet att stärka elevens självständighet och delaktighet i skolans vardag.
Arbetet sker i nära samarbete med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare.

Dina arbetsuppgifter
Vara ett pedagogiskt och praktiskt stöd i undervisningen

Anpassa och tillgängliggöra material utifrån elevens behov

Bidra till trygghet och delaktighet under raster och övriga aktiviteter

Samverka med skolans personal kring planering och uppföljning

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

Har ett lugnt, tryggt och respektfullt bemötande

Är lyhörd, ansvarstagande och flexibel

Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt

Har intresse för eller erfarenhet av att arbeta med barn och elever i behov av särskilt stöd

Har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas individuella behov, förutsättningar och dagsform.

Vi erbjuder

Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag

Ett engagerat arbetslag och en inkluderande arbetsmiljö

Möjlighet att utvecklas inom elevstöd och specialpedagogiskt arbete

Anställning
Tjänsten är på 85% med möjlighet till heltid med start den 17 aug eller enligt överenskommelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085593-2105133".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Edukatus Alliance AB (org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Lundgrens väg 2B (visa karta)
298 32  TOLLARP

Arbetsplats
Edukatus Alliance

Jobbnummer
10005346

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