Elevassistent
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Grundskola, Färila skola / Pedagogjobb / Ljusdal Visa alla pedagogjobb i Ljusdal
2026-07-01
, Nordanstig
, Hudiksvall
, Bollnäs
, Söderhamn
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Vi söker nu en ansvarsfull och varm elevassistent till vårt team i årskurs 2 på Färila skola. I den här rollen har du ett särskilt och viktigt uppdrag: att vara det primära stödet för en elev med diabetes typ 1. Du blir elevens trygga punkt under skoldagen och ser till att det medicinska flyter på, samtidigt som du stöttar eleven och årskursen i det pedagogiska och sociala arbetet. I denna roll är det viktigt att du kan behålla lugnet i stressiga stunder och snabbt kan läsa av elevens mående och dagsform. Du förstår vikten av fasta rutiner kring medicinering och kost, och du har lätt för att samarbeta med barn, vårdnadshavare, lärare och skolsköterska.Dina arbetsuppgifter
Du övervakar blodsockernivåer, hjälper till med dosering av insulin via tekniska hjälpmedel och agerar snabbt vid svängningar. Du stöttar eleven enskilt under lektioner, samt hjälper till i hela årskursen, i mindre grupper och under fritidstid. Under raster finns du med som stöd under raster, samt vid lunchsituationen, där kolhydraträkning och matrutiner är en viktig del.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs det att du har erfarenhet av diabetes typ 1 (hos barn eller vuxna). Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av arbete med yngre barn, gärna inom skola eller fritidshem. Vi ser det även som ett plus om du har utbildning inom vård, pedagogik eller som elevassistent.
Stor vikt läggs vid personlig mognad och lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljusdals Kommun
(org.nr 212000-2320), https://www.ljusdal.se/
Norra Järnvägsgatan 21 (visa karta
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827 31 LJUSDAL Arbetsplats
Ljusdals kommun, Sektor Lärande , Grundskola, Färila skola Kontakt
Marcus Persson marcus.persson@ljusdal.se +4665118603 Jobbnummer
9987913