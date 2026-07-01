Elevassistent
Malmö kommun / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-07-01
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20261637 Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill vara en del av oss på Apelgårdsskolan och som vill arbeta i det viktiga uppdraget som elevassistent! Vi söker nu en kompetent och engagerad elevassistent som kan få våra elever att trivas och utvecklas. Ditt uppdrag som elevassistent innebär att skapa tydlighet, struktur och trygghet under hela skoldagen. Du kommer ge eleverna stöd både enskilt och i grupp, i så väl lärande och omsorg. Målet med ditt arbete är att möjliggöra för eleverna att tillgodogöra undervisningen på bästa sätt. Du har förmågan att anpassa ditt arbetssätt efter elevernas individuella behov, förutsättningar och dagsform.
Du kommer att arbeta i en förskoleklass och ingå i ett arbetslag som består av klasslärare, grundlärare i fritidshem och elevassistenter. En liten del av tjänsten ligger på fritidshemmet. Du är delaktig i planering samt genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet enskilt och tillsammans med dina kollegor. Vid behov kan kontakt med vårdnadshavare ingå i uppdraget.
I uppdraget kommer det att ingå att utföra omvårdnadsinsatser utifrån elevens individuella behov och eventuell medicinsk hjälp. Omvårdnadsinsatserna kan exempelvis innebära hjälp med personlig hygien, förflyttningar, måltider samt andra dagliga omsorgsinsatser.
Lärmiljön görs tillgänglig genom tydliggörande pedagogik och differentierad undervisning. Visuellt stöd används i inlärningssituationer och sociala sammanhang samt alternativ kompletterande kommunikation (TAKK) används med utgångspunkt i både individuella behov och gruppens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen är det från barn och fritid är det meriterande. Krav för tjänsten är minst två års arbetslivserfarenhet inkluderat arbete med barn och unga. Du har god kunskap om och erfarenhet av elever i behov av särskilt stöd samt elever med utmanande beteende, NPF, autism, IF (intellektuell funktionsnedsättning) eller omfattande omsorgsbehov. Det är viktigt att du kan arbeta låg affektivt. Du behöver kunna hantera elever med känsloutbrott. Det är av vikt att du har förmåga att kunna tolka social interaktion och signaler hos elever. Du ska vara van i att samarbeta i arbetslag och vara flexibel i ditt arbetssätt samt kunna ta snabba beslut och arbeta självständigt.
Du har gärna tidigare erfarenhet från att arbeta på anpassad grundskola. Du bör ha god insikt och kunskap om skolans styrdokument och kan tillämpa dem i det dagliga arbetet. Som person tar du en roll som vuxen förebild samt är trygg och tillitsskapande. Du är intresserad av att arbeta i en mångkulturell miljö där du ser olikheter som tillgångar. Du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Välkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 340 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och läsinlärning enligt ljudningsmodellen och Phonics är några av våra prioriterade utvecklingsområden. Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssättmedel att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning t.om. 2026-12-22
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: 2026-08-10Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261637". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
)
205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Rektor
Anna Gullberg anna.gullberg@malmo.se +46708377154 Jobbnummer
9987470