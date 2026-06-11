Elevassistent
Region Gotland / Pedagogjobb / Gotland Visa alla pedagogjobb i Gotland
2026-06-11
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
Högbyskolan som ligger i Hemse, ingår i Sudrets skolområde som täcker Södra Gotland. Det är en F-9 skola med cirka 350 elever och är en av fem skolor i Sudrets skolområde. Övriga skolor är Garda, Stånga, Havdhem och Öja skola.
På Högbyskolan har vi cirka 55 anställda och ett välutbyggt elevhälsoteam som arbetar över hela skolområdet med att skapa en likvärdig skola, där alla elever ges bästa möjliga förutsättningar att nå goda resultat.Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Tjänsten består av två delar. Under skoldagen arbetar du som elevassistent med eleverna i skolan. Som elevassistent jobbar du nära elever och lärare. Stor del av arbetet handlar om att bygga relationer med elever och att skapa strukturer och rutiner för eleverna utifrån deras behov och intressen. Tillsammans med lärare planerar och genomför du elevers skoldag, du deltar i lärarledda lektioner, genomför undervisning med stöd av lärare samt är med elever i alla aktiviteter såsom till exempel raster.
Viktigast för arbetet med eleverna är din förmåga att skapa trygga relationer till elever och deras vårdnadshavare. Du utmanar eleverna i deras lärande och använder din egen kreativitet och breda pedagogiska kunskap för att skapa de bästa förutsättningarna för varje enskild individ att uppnå grundskolans kunskapskrav.
När skoldagen är slut innebär arbetet som elevassistent att arbeta med en specifik elev på fritids. Eleven behöver ett nära vuxenstöd och stöd i sin kommunikation.
Vem är du?
Du som söker är gärna utbildad elevassistent, barnskötare eller har annan pedagogisk utbildning.
Erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov, såsom diagnoser inom NPF, språkstörning och inlärningssvårigheter är meriterande.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande och har ett lösningsinriktat och lågaffektivt förhållningssätt. Du ska ha förmågan att kunna samarbeta med kollegorna på skolan och i fritidshemmet.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare – med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Jacob Gråbergsplats 6 (visa karta
)
623 50 HEMSE Arbetsplats
Högbyskolan Kontakt
rektor
Vicky Lindeborg 0498-204958 Jobbnummer
9958542