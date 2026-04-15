Elevassistent
OM JOBBET
Nu söker vi två elevassistenter till två elever i blivande förskoleklass och åk 5 till Södermalmsskolan om erforderliga beslut fattas.
Södermalmsskolan är en F-6 skola med ungefär 140 elever. Här möter du en mångkulturell skola där det pratas många olika språk. Vi har en stor tillgång i och med närheten till skog och natur och kan nyttja det som ett uteklassrum. Ishall, idrottshall och friidrottsplan ligger i närheten och nyttjas vid idrottslektioner och av fritidshem.
Många elever kompletterar sin skoldag på fritidshemmet Barret, som bedrivs i skolans lokaler. På fritidshemmet har eleverna stora möjligheter att vara med och påverka innehåll och aktiviteter. På Södermalmsskolan jobbar vi utifrån tesen att "hälsa och lärande går hand i hand" och att alla ska känna sig delaktiga.
Som elevassistent är du ett pedagogiskt stöd till skolans lärare. I arbetsuppgifterna ingår att stötta elev under skoldagen samt vid behov ansvara för att planera- och hålla i undervisning. Du arbetar stödjande och inkluderande för alla elever utifrån skolans värdegrund och samverkar med lärare i det dagliga arbetet. I detta uppdrag är du stöd till en elev med diabetes.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är en trygg och lugn person. Kunskap om diabetes är meriterande.
Vi söker dig som sätter eleven i fokus och som känner ett stort engagemang för att stötta och leda ungdomar i skolan. Det är viktigt att du har en god social kompetens och ett gott bemötande, mot såväl elever och vårdnadshavare som andra professioner på skolan. För att trivas i den här rollen ser vi att du är trygg, stabil och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter efter rådande förutsättningar. Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:http://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Visstidsanställning till 2027-06-09 med möjlighet till förlängning.
Omfattning: 100%
Tillträde: 2026-08-10
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som elevassistent på Södermalmsskolan? Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1345, senast 2026-05-03. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Så ansöker du
