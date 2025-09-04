Elevassistent
Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/elevassistent-19.
Vi ser fram emot din ansökan!
About this vacancy
Elevassistent till IES Årsta
På Internationella Engelska Skolan Årsta (IESÅ) gör vi skillnad i våra elevers liv. Vi tror att det beror på vårt tydliga etos som drivs av engagerade och synliga ledare. Det skapar en trygg miljö där lärare kan undervisa och eleverna kan lära sig. IESÅ har en dynamisk internationell atmosfär med personal och elever från hela världen. Skolan har årskurserna 4-9 och följer den svenska läroplanen med upp till 50% av undervisningen på engelska.
Vi söker nu en elevassistent för läsåret 2025/26.
Om rollen
Som elevassistent arbetar du med att ge stöd till elever i både lärande och utveckling. Det innebär exempelvis att arbeta i klassrummet eller lärstudion med en elev eller en liten grupp elever som behöver stöd i lärandet. Det innebär också att ge stöd mellan lektioner, under raster och vid skollunch där du bidrar till en trygg miljö och uppmuntrar positivt socialt samspel med andra elever och vuxna.
Du är lugn och trygg, som person har du egenskaper som tålamod och omsorg. Du är bra på att samarbeta med andra vuxna och tror helhjärtat på att trygghet i skolan och klassrummet är en förutsättning för lärande och välmående i skolan. Du ingår i skolans Student Care Team, där du samarbetar med andra elevassistenter och speciallärare.
Kompetens och erfarenhet:
• Du delar Internationella Engelska Skolans värderingar och är en förebild för din omgivning.
• Du är en god lyssnare och relationsbyggare med föräldrar, elever och personal.
• Du kommunicerar väl i skrift och tal på både engelska och svenska
• Du är en strukturerad och organiserad, samt driven och ansvarstagande lagspelare.
• Du är lugn och konstruktiv i svåra eller stressiga situationer.
Meriterande är:
• Erfarenhet av att arbeta med specialpedagogik
Meriterande är:

• Erfarenhet av att arbeta med specialpedagogik

• Erfarenhet av arbete med elever med NPF och liknande inlärningssvårigheter.
Ansök genom att skicka ditt CV och personliga brev via IES Careers. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Detta är en visstidstjänst på heltid med start omgående eller enligt överenskommelse.
Eventuella frågor om tjänsten kan ställas till recruitment.arsta@engelska.se
. Vänligen skriv 'Ansökan - elevassistent' i ämnesraden på mailet.
Intervjuer genomförs löpande under ansökningsperioden, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsperioden går ut.
About IES
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
