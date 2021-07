Elevassistent - Ljusdals kommun - Barnskötarjobb i Ljusdal

Prenumerera på nya jobb hos Ljusdals kommun

Ljusdals kommun / Barnskötarjobb / Ljusdal2021-07-06ArbetsplatsLjusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. I vår kommun är det nära till allt som hör till livets goda, ett rikt kulturliv och en mångfald av aktiviteter och sevärdheter! För dig som är naturintresserad finns oändliga möjligheter till upplevelser utöver det vanliga.Tillsammans arbetar vi i kommunen med allt som är viktigt i vårakommuninvånares vardag. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?Vi söker en elevassistent till Stenhamreskolan F-6 för att förstärka vårt stöd till elever i behov av särskilt stöd. Du arbetar i team med andra elevassistenter, lärare, fritidshem, specialpedagog samt övriga i elevhälsoteamet för att skapa en god skolgång för våra elever.Vi söker dig som är lugn och strukturerad, stresstålig och beredd att ta dig an varierandearbetsuppgifter. Du har förmågan att prioritera, är lösningsfokuserad, tar egna initiativ, är van att överblicka och ta tag i det som behöver göras och arbetar alltid med elevernas bästa i fokus. Vi sätter stort värde i god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Du har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande, ser möjligheter, är flexibel och vågar prova nya arbetssätt. Vi driver ett engagerat elevhälsoarbete där stödfunktioner som specialpedagoger, speciallärare, socialpedagog, ikt-pedagog, elevassistenter, kurator och skolsköterska har ett nära samarbete med övriga pedagoger i skola och fritidshem.2021-07-06Arbete med elever i behov av särskilt stöd enskilt och i grupp. Du arbetar mot en eller flera elever i olika klasser. Arbetet är varierande och kräver flexibilitet och förmåga att snabbt ställa om till nya situationer som uppstår utifrån elevernas behov. Under loven arbetar du i fritidshemmet.Kvalifikationer/utbildningRelevant utbildning och välmeriterad erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och olika funktionsvariationer krävs. Relevant utbildning kan vara utbildning inom pedagogik och neuropsykiatriska funktionsvariationer, socialpedagog-, behandlingspedagog-, behandlingsassistent- eller barnskötarutbildning med inriktning elevassistent.Intervjuer och rekrytering kommer att ske löpande. Om du erhåller tjänsten måste du lämna ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.Varaktighet och Sysselsättningsgrad210816-22021580 %Upplysningar lämnas avRektor, Stina Björk, 0651-182 14 eller växeln 0651 - 180 00Fackliga kontaktpersoner nås via växeln, 0651-180 00.Sista ansökningsdag2021-08-15Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:Ljusdals kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen.Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.Varaktighet, arbetstidDeltid 60%-80% SommarjobbSista dag att ansöka är 2021-08-15Ljusdals kommun5848371