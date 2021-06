Elevassistent - Dibber Malmö AB - Barnskötarjobb i Malmö

Dibber Malmö AB / Barnskötarjobb / Malmö2021-06-30Dibber Sverige är en del av Læringsverkstedet som är Norges största förskoleaktör. Dibber har 80 förskolor och skolor i hela Sverige. Varje dag arbetar vi mot samma vision: "Vi får världens viktigaste värden att växa." Vårt mål är att barnen ska växa genom att tillägna sig kunskap och förmågor samt utveckla en känsla av trygghet och empati.Våra förskolor och skolor behöver dig som älskar att jobba med barn och elever. På Dibber vill vi vara varma människor med den bästa kompetensen.Jag har en elev som har behov av assistent under hela skoldagen.2021-06-30Eleven behöver stöd under såväl lektioner som raster. Det finns även ett stödbehov under fritidstid. Viktigt är ett nära samarbete med hemmet samt undervisande lärare. Stor ansvar ligger på assistenten som förutom stöd med det sociala, även ska kunna stödja i skolarbete.Du ska vara utbildad barnskötare och ett plus är om du även har en utbildning till elevassistent.Du ska vara lågaffektiv i ditt bemötande samt besitta ett stort tålamod. Du ska sätta elevens behov i första rummet, men även kunna vara en god lagspelare i med kollegor.Vi erbjuderDu får arbeta i en miljö som är varm och tillåtande. Vi som arbetar på skolan har stor kompetens och värdesätter ett nära arbete med eleverna. Relationsskapande står högt på agendan och vi är av uppfattningen att allt börja med en god relation.KontaktinformationSusanne NilssonArbetsplatsVaraktighet, arbetstidDeltid 80%. Visstid 3-6 månader.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-02Dibber Malmö AB5838174