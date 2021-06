Elevassistent - Höganäs kommun, Jonstorpsskolan - Barnskötarjobb i Höganäs

Höganäs kommun, Jonstorpsskolan / Barnskötarjobb / Höganäs2021-06-29Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa kommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Vi har invånaren och service i fokus och tillsammans åstadkommer vi goda resultat. Nyckeln till framgång är att ha medarbetare som brinner för sitt jobb, så det förväntar vi oss att du också gör!Våra interna ledord är kommunikation och koncerntanke. Vi tror att ett öppet kommunikationsklimat ger effekt på vår kommun, våra invånare, våra företagare, våra föreningar och våra besökare. Höganäs blir då - väl värt att investera i.Har du redan nu tankar om hur Höganäs kan bli en av Sveriges bästa kommuner? Då kanske du är den vi söker!Du vet, precis som vi, att lärandet är en livslång process som startar i tidig ålder. För att hjälpa hela barnet hela vägen, från förskoleålder till gymnasiet, arbetar utbildningsförvaltningen med att ge barnen tro på den framtid som kommer. Höganäs ambition är att vara en av Sveriges bästa skolkommuner och våra förväntningar på oss själva är höga. Så, ligger pedagogik, barn och ungdomar dig varmt om hjärtat? Och, har du redan nu tankar om hur du kan arbeta för att göra Höganäs utbildningsverksamhet ännu bättre? Då är det här du ska vara!Jonstorpsskolan är en skola med stora möjligheter som har cirka 580 elever som går från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan är omringad av en unik miljö nära hav och natur, vilket möjliggör en varierad undervisning för samtliga elever. Studier i lektionssalar varieras med lektioner och aktiviteter i världens bästa lärosal - naturen.På Jonstorpsskolan har vi en helhetssyn där varje verksamhet och varje individ utgör en viktig kugge i vårt arbete med hela barnet, hela vägen. Vårt syfte är att utveckla vår verksamhet för att förbereda eleverna på den framtid som kommer och för att stärka deras självförtroende och självkänsla.2021-06-29Som elevassistent på Jonstorpsskolan är du stöd till elev i F-3, främst under fritidstid.Du arbetar utifrån aktuella mål- och styrdokument och ger eleven möjlighet att utveckla sina förmågor i linje med grundskolans, förskoleklassens och fritidshemmens gemensamma uppdrag.Din pedagogik utvecklar lärandet genom lust, lek och meningsfulla aktiviteter. Detta i balans med lugn och vila.Du har erfarenhet av att arbeta med elever med behov av särskilt stöd. Du är kreativ och trivs med att arbeta i en miljö som ställer höga krav på ansvarstagande, flexibilitet, handlingskraft och social kompetens.Du är lösningsfokuserad och har lätt för att samarbeta och att skapa goda relationer med såväl barn som vuxna.Utbildning i TAKK är en merit.ÖVRIGT"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du till Visma/Offentliga Jobb via hjälpformuläret, se info på Offentliga Jobb - alternativt ring 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidDeltid. Vikariatets omfattning är 50% och det är förlagt på eftermiddagstid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde efter överenskommelse, dock senast den 16/8. Rekryteringen kommer att ske löpande. , upphör: 2022-06-30 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-20Höganäs kommun, Jonstorpsskolan5835918