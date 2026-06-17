Elevassistent - undersköterska

Dibber Sverige AB / Pedagogjobb / Solna
2026-06-17


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Företagsbeskrivning:
Välkommen till Dibber
Arbetsbeskrivning:Elevassistent till anpassad skola, gärna med undersköterskebakgrund.
Profilbeskrivning:Observera att intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3848-44253196".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Dibber Sverige AB (org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
169 64  SOLNA

Arbetsplats
Dibber Sverige

Jobbnummer
9969067

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