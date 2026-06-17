Elevassistent - undersköterska
Dibber Sverige AB / Pedagogjobb / Solna Visa alla pedagogjobb i Solna
2026-06-17
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Företagsbeskrivning:
Välkommen till Dibber
Arbetsbeskrivning:Elevassistent till anpassad skola, gärna med undersköterskebakgrund.
Profilbeskrivning:Observera att intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "3848-44253196". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dibber Sverige AB
(org.nr 559115-3803), https://www.dibber.se/
169 64 SOLNA Arbetsplats
Dibber Sverige Jobbnummer
9969067