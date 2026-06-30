Elevassistent - timvikariat på anpassad skola
Move & Walk Sverige AB / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Om företaget
Vår anpassade skola i Malmö är en plats där varje elevs unika potential får blomstra. Vi erbjuder en trygg och stimulerande inlärningsmiljö anpassad efter individuella behov. Vi präglas av engagemang, lyhördhet och en stark teamkänsla.Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och lyhörd elevassistent för ett vikariat på vår skola. I rollen som elevassistent kommer du att stödja eleverna i deras lärande och personliga utveckling. Du kommer att arbeta nära ordinarie personal och bidra till en positiv och inkluderande skolmiljö.Arbetsuppgifter
Stötta eleverna i deras skolarbete och hjälpa dem att nå sina mål.
Skapa en trygg och stimulerande inlärningsmiljö.
Bidra till elevernas sociala och emotionella utveckling.
Vara behjälplig med praktiska uppgifter och elevernas omvårdnad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är lyhörd, empatisk och har ett stort engagemang för elevernas välmående.
Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande, gärna inom omvårdnad eller pedagogik.
Du är flexibel, ansvarsfull och kan arbeta både självständigt och i team.
God kommunikationsförmåga i svenska är ett krav.Övrig information
Tillträde: Omgående.
Vikariatets längd: Främst vid korttidsfrånvaro för ordinarie personal.
Placering: Malmö.
Vi ser fram emot din ansökan! Skicka in din CV och ett kort personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för detta vikariat.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), http://www.movewalk.se
Stadiongatan 25b (visa karta
)
217 62 MALMÖ Arbetsplats
Move & Walk Sverige AB Jobbnummer
9985379