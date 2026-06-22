Elevassistent - Östra Stenhagen anpassad grundskola
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2026-06-22
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
2 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt och varierat uppdrag där du varje dag gör verklig skillnad? Hos oss arbetar du nära elever med olika behov i ett engagerat team där samarbete, kreativitet och utveckling står i fokus. Här är relationer, små framsteg och gemensamma segrar en självklar del av vardagen. Vi ser fram emot din ansökan!
Östra Stenhagen anpassad grundskola är en kommunal anpassad grundskola i Uppsala för elever i årskurserna 1-6 (våra flerfunktionsnedsatta elever går hos oss till årskurs 9). Skolan ligger i stadsdelen Stenhagen i trivsamma lokaler omgivet av grönområden, promenadstråk och lekplatser. Vi arbetar utifrån en helhetssyn där trygghet, kommunikation och elevens utveckling står i fokus. Verksamheten präglas av anpassade undervisningsformer och stöd som främjar elevernas delaktighet, lärande och lust att utvecklas. Skolan delar vissa gemensamma utrymmen med Östra Stenhagens grundskola och har ett levande fritidshem med aktiviteter som rörelse, skapande och socialt samspel i både inne- och utemiljö.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som elevassistent på vår anpassade grundskola arbetar du nära elever med en mycket varierad bredd av behov. Du är ett stöd för elevernas lärande, utveckling och välmående under skoldag och fritidsverksamhet, i samarbete med lärare och övrig personal.
Uppdraget innebär att:
ge individuellt anpassat stöd i undervisning, omsorg och sociala sammanhang
bidra till struktur, trygghet och förutsägbarhet i elevernas vardag
stödja kommunikation, delaktighet och självständighet utifrån varje elevs förutsättningar inklusive god kontakt med vårdnadshavare
delta aktivt i planering och genomförande av pedagogiska och sociala aktiviteter
arbeta relationsskapande och lågaffektivt i mötet med elever.
Det kan förekomma:
arbete med hjälpmedel som involverar lyft
stöd kopplat till omsorg såsom blöjbyte.Publiceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som elevassistent, barnskötare, fritidsledare eller annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. För att lyckas i arbete behöver du ha erfarenhet av arbete inom anpassad grundskola, särskola eller liknande verksamhet. Vi ser att du har erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell funktionsnedsättning, NPF och/eller omfattande stödbehov. Du behöver även ha erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), exempelvis bildstöd eller tecken som stöd. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift samt kunskap om lågaffektivt bemötande.
Du är trygg, stabil och har god självinsikt, vilket gör att du kan anpassa ditt förhållningssätt efter situation och elevens behov. Vidare har du en god samarbetsförmåga och är lyhörd, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt samarbetsklimat där ni tillsammans stöttar elevernas utveckling.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Jeanette Lindberg, rektor, 018-727 54 61.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03465". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Jeanette Lindberg 018-727 54 61 Jobbnummer
9973239