Elevassistent - Landsbro skola F-6
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2026-06-08
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Vill du vara med och bidra till en trygg och fungerande skoldag? Nu söker vi en elevassistent till Landsbro skola.
Landsbro skola är en F–6-skola som ligger cirka 15 kilometer utanför Vetlanda, med naturen runt knuten och ishallen alldeles intill – en resurs vi gärna använder i undervisningen. Här går omkring 170 elever och arbetar cirka 23 medarbetare. Vi ser varandra som tillgångar och arbetar lösningsfokuserat för att skapa trygghet och goda relationer i vardagen.
Tjänsten är i årskurs 6, där du arbetar i nära samarbete med klasslärarna. Du stöttar en eller flera elever i skolarbetet och i den sociala miljön, både i och utanför klassrummet. I uppdraget ingår att skapa struktur, bidra till studiero och hjälpa eleverna att känna trygghet och delaktighet under skoldagen. Under skollov och lovdagar arbetar du på fritidshemmet.
Du är en del av skolans gemensamma arbete och arbetar tillsammans med lärare, elevassistenter och elevhälsa för att möta elevernas behov. Vid behov och om du önskar finns möjlighet till stöd och handledning från specialpedagog.
Vi söker dig som är trygg, lyhörd och har ett gott bemötande. Du har förmåga att skapa relationer och anpassa ditt arbetssätt efter olika situationer och behov. Du arbetar strukturerat, kan ta eget ansvar och trivs i ett nära samarbete med kollegor. Med ett lugnt och lösningsfokuserat förhållningssätt bidrar du till att skapa en stabil och inkluderande miljö för eleverna.
Tjänsten är tidsbegränsad under höstterminen, med möjlighet till förlängning våren 2027. Omfattningen är 80 procent.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner: https://vetlanda.se/formaner
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod – att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Utbildad elevassistent eller annan utbildning som vi bedömer som relevant.
Erfarenhet av elever med NPF är meriterande.
Utdrag från belastningsregistret.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330436". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vetlanda Kommun
(org.nr 212000-0571)
Storgatan 1 (visa karta
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574 80 VETLANDA Arbetsplats
Vetlanda kommun, Grundskola Kontakt
Rektor
Helen Sjöberg helen.sjoberg@vetlanda.se 0383-578 67 Jobbnummer
9951534