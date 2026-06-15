Elektronikutvecklare Till Afry I Västerås!
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2026-06-15
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle. Publiceringsdatum2026-06-15Beskrivning av jobbet
Just nu växer vårt affärsområde Product & Software Engineering, och vi söker dig som brinner för elektronikutveckling och har erfarenhet av hårdvarudesign. Vi arbetar i tvärfunktionella utvecklingsteam där ständig förbättring, innovation och kunskapsdelning är en naturlig del av vardagen.
I rollen som Elektronikutvecklare kommer du att designa och utveckla högkvalitativ elektronik som möter våra kunders behov. Som heltidsanställd hos AFRY får du möjlighet att arbeta antingen i vår interna projektleveransorganisation eller direkt hos våra kunder. Våra kunder finns i många olika branscher – från MedTech (FoU), Telekom, rymdindustri och maskin- och utrustningstillverkning till försvar, fordonsindustri och konsumentprodukter.
Hos AFRY blir du en del av ett globalt nätverk med över 700 embeddedkonsulter, samtidigt som du har nära kontakt med chef och kollegor på vårt kontor i Västerås.
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Västerås
Som konsult på AFRY arbetar du antingen i våra egna projekt eller ute hos kund. För att trivas i rollen behöver du vara en lagspelare som är kommunikativ och gillar samarbete. Vi värdesätter också att du är nyfiken, vill ta dig an nya utmaningar och trivs i en miljö där du kan kombinera din tekniska kompetens med problemlösning.Kvalifikationer
Krav för rollen:
Civil- eller högskoleingenjör inom Elektronik, Elektroteknik eller liknande område
Minst 5 års erfarenhet av hårdvarudesign
Analog design
Digital design
PCB CAD
Meriterande:
MATLAB/Simulink
FPGA/VHDL
Intresse för praktiskt labbarbete med utrustning
Ytterligare information
Vi erbjuder en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med stark framtidsanda. Hos oss får du möjlighet att växa både professionellt och personligt genom utvecklingsplaner, kurser och certifieringar. Vi arbetar aktivt för mångfald och tror på att olika erfarenheter och perspektiv gör oss starkare och mer innovativa.
AFRY rankas återkommande som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare – kanske är det för att vi satsar på våra medarbetare lika mycket som på våra kunder?Så ansöker du
Sista dag för ansökan är 9 augusti men urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Vid frågor kontakta mig:
Tommy Klevin
✉️ tommy.klevin@afry.com
📱 +46 70 542 95 64
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
👉 Join us in Making Future.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 VÄSTERÅS Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9963240