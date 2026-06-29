Elektroniksystemkonstruktör
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kommer in i en tekniskt avancerad miljö där komplexa system ska fungera säkert, robust och som en helhet. Rollen passar dig som vill arbeta nära andra discipliner och bidra till lösningar inom projekt kopplade till bland annat avancerade fartyg och stridsfordon.
Som elektroniksystemkonstruktör blir du en viktig del av arbetet från krav och design till test och verifiering. Här får du kombinera Systems Engineering med praktisk förståelse för elektronik, kablage och dokumentation i projekt där kvalitet och spårbarhet är avgörande. Det gör rollen särskilt intressant om du trivs med variation och vill påverka hela projektflödet.
ArbetsuppgifterDu analyserar, bryter ner och realiserar systemkrav i komplexa tekniska projekt.
Du definierar och dokumenterar hur system ska utformas, med fokus på funktion, kvalitet och helhet.
Du arbetar med kablagedesign och kablagemontage samt med dokumentation av kabelstammar, kontakter och kabelscheman.
Du bygger upp spårbarhet mellan krav, design, implementation och test för att säkerställa assurans.
Du tar fram testspecifikationer för olika delsystem inför olika testaktiviteter.
Du genomför tester, analyserar resultat och bidrar till att säkerställa att systemet fungerar enligt ställda krav.
KravDu har en kandidatexamen eller motsvarande utbildning inom systemutveckling, elektronik, mekatronik eller motsvarande erfarenhet.
Du har erfarenhet av arbete med kablagedesign eller kablagemontage.
Du har god förståelse för hur kabelstammar och kontakter dokumenteras och utvecklas.
Du har vana av att arbeta med elkonstruktion av apparatskåp och med lösningar inom olika typer av elektronik.
Du har erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team i projekt med flera discipliner.
Du har erfarenhet av industriell systemdesign eller arbete med större elektroniska system, inklusive framtagning av dokumentation och kabelscheman.
Du har förståelse för Systems Engineering-processer, inklusive kravanalys och specifikation, spårbarhet och förändringshantering samt testmetodik och strategi.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av AutoCAD.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984939-2075108". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9983114