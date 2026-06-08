Elektronikreparatör
Industri Support Värmland AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Eda Visa alla tele- och elektronikreperatörsjobb i Eda
2026-06-08
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Eda
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
Vill du arbeta med elektronikreparation hos ett växande företag? Koppom Maskin har över 50 års erfarenhet av skogsmaskiner och reservdelar. I företagets elektronikverkstad arbetar man med felsökning, reparation och service av el- och elektronikkomponenter kopplade till skogsmaskiner – allt arbete sker på komponentnivå i verkstaden. Nu söker Koppom Maskin sin nästa elektronikreparatör - kan detta vara Du?
Koppom Maskin har valt att samarbeta med Industrisupport i denna rekrytering, vi ber dig därför att vända dig till ansvarig rekryterare nedan vid eventuella frågor eller funderingar kring tjänsten. Urval kommer ske löpande, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna i företagets elektronikverkstad kommer bland annat innebära att felsöka, skruva, byta och laga elektronikkomponenter till olika skogsmaskiner och modeller. Elektronikkomponenterna kan exempelvis vara datorer, styrenheter, spakar och kretskort.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har erfarenhet av felsökning, underhåll och reparation av teknisk utrustning samt ett starkt intresse för elektronik och teknik. Du är en problemlösare som är noggrann, uppfinningsrik och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Vi ser helst att du har gymnasieutbildning, gärna inom el eller teknik, erfarenhet av elektronik i fordon och/eller maskiner, B-körkort samt goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet från skogsmaskinsbranschen är meriterande.
Vi erbjuder en heltidsanställning med omgående start, fasta arbetstider (07–16), friskvårdsbidrag, försäkringar, nybyggda lokaler och möjlighet att utvecklas tillsammans med cirka 50 trevliga kollegor.
Vår rekryteringsprocess
Denna platsannons avser en direktrekrytering, vilket innebär att rekryteringsprocessen sköts av IndustriSupport som extern rekryteringspartner. Om du blir utvald för tjänsten anställs du direkt av det företag som söker personal, från din första arbetsdag. I slutskedet av rekryteringen kan urvals- och drogtester förekomma. Vi arbetar med löpande urval, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten? Varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, vars kontaktuppgifter finns i annonsen.
Information om företaget
Koppom Maskin grundades 1967 och är idag en av de ledande aktörerna inom skogsmaskinsbranschen. Företaget erbjuder ett brett sortiment av reservdelar, tillbehör och begagnade skogsmaskiner till entreprenörer världen över.
Med ett av världens största lager av nya och begagnade delar samt en omfattande demonteringsverksamhet möjliggörs effektivt återbruk och snabb leverans. En stor del av försäljningen går på export, och expansionen har fortsatt med etablering i Kroatien, där Koppom Maskin d.o.o. fungerar som en europeisk knutpunkt för maskin- och reservdelsförsäljning.
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att skapa framgångsrika samarbeten mellan företag och kompetenta medarbetare. Vi är specialiserade på rekrytering och bemanning inom en rad olika yrkesområden, och erbjuder långa kontrakt både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas genom att arbeta på olika arbetsplatser, lära dig nya arbetsuppgifter och bygga ditt eget nätverk av värdefulla kontakter – allt inom tryggheten av en stabil anställning. Vi tror på att personalen är företagets viktigaste tillgång och arbetar aktivt för att skapa en attraktiv arbetsmiljö där varje individ kan växa och trivas.
Vi erbjuder förmåner som kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Genom att satsa på din personliga utveckling i arbetslivet strävar vi efter att vara en arbetsgivare som du kan lita på och trivas med under lång tid.
Vår framgång bygger på långsiktiga och starka relationer – både med våra medarbetare och våra kunder. Vår personal utmärker sig genom sin omfattande kunskap, sitt starka engagemang och sin genuina vilja att skapa framgång – för dig som kandidat och för de företag vi samarbetar med.
Läs mer om oss på www.industrisupport.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Koppom Maskin Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 70 515 00 10 Jobbnummer
9951450