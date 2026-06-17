Elektronikmontörer till Speed i Viared
NearYou Sverige AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Borås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Borås
2026-06-17
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Speed är en av Nordens ledande oberoende tredjepartslogistiker, med drygt 300 000 m2 modern lageryta i Borås, Göteborg, Stenungsund, Falkenberg, Helsingborg, Moss och Stockholm. Genom hög flexibilitet, avancerade automationslösningar och integrerade IT-lösningar erbjuder Speed logistik i absolut världsklass. Speeds logistikanläggningar är kvalitets- och miljöcertifierade och erbjuder klimatsmart verksamhet med egenproducerad solel. Speeds expertis sträcker sig över flera segment, där dem är specialister inom industri, detaljhandel, e-handel, bulk- och bygglogistik samt fordonsindustri.
Speed är en svensk tjänsteleverantör inom logistik och transport, med ett tydligt fokus på att skapa kundnytta och bidra till hållbara affärer. Grundat i Borås 2004, har bolaget genomgått en imponerande tillväxtresa, driven av en unik och integrerad affärsmodell.
Tjänstebeskrivning
Vi söker nu noggranna och engagerade elektronikmontörer till vår kund. I rollen arbetar du med montering och produktion av elektronikprodukter i en modern och kvalitetsfokuserad miljö. Tjänsten passar dig som har ett tekniskt intresse och trivs med praktiskt arbete där precision och kvalitet står i centrum.
Som elektronikmontör kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att innefatta:
• Montering av elektronikkomponenter enligt ritningar och instruktioner
• Lödning och kablagearbete
• Testning och kvalitetskontroller av färdiga produkter
• Felsökning vid behov
• Dokumentation av utfört arbete
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där kunden har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Start sker i september och oktober med ett begränsat antal utbildningsplatser, men vi kommer även att arbeta med ett löpande urval och tillsättning fram till årsskiftet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av montering, gärna inom elektronik eller liknande industri. Alternativt motsvarande utbildning.
• Har god förståelse för ritningsläsning
• Är noggrann, ansvarsfull och kvalitetsmedveten
• Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av lödning (t.ex. ytmontering eller finlödning)
• Lödcertifikat
• Bakgrund inom el/teknik/industri
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast.Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag!
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Arbetsplats
Speed Kontakt
Lina Amen lina.amen@nearyou.se Jobbnummer
9967923