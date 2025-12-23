Elektronikmontörer till Saab i Halmstad
2025-12-23
Publiceringsdatum2025-12-23
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld.
Affärsområdet Surveillance erbjuder världsledande sensorteknik inom övervakning och beslutsstöd för att skydda mot hot. Portföljen omfattar luftburna, markbaserade och marina radarer, elektronisk krigföring, stridsledning, flygsystem och cybersäkerhet.
Läs mer om bolaget på www.saab.com
Tjänstebeskrivning
Vår kund Saab Surveillance i Halmstad söker nu drivna, noggranna och ambitiösa personer, som vill arbeta med tillverkning av försvarselektronik. I denna roll kommer du att ansvara för en rad arbetsuppgifter, inklusive montering, lödning och avsyning. Genom att visa precision och engagemang i ditt arbete kommer du aktivt att bidra till tillverkningen av högkvalitativa och spännande produkter.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering
• Lödning
• Avsyning
• Finmekanisk montering
Arbetet sker på dagtid, måndag-fredag.. Tjänsten har sin placering i Halmstad, men för att komma in i tjänsten och lära dig arbetssätt och metoder på ett bra sätt, kan det förekomma arbete i Göteborg under någon vecka för upplärning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Elektronikmontör ser vi att du har ett stort intresse för teknik och elektronik. Du kanske har läst en teknisk utbildning, eller kanske bygger du dina egna datorer hemma? Du behöver tycka om att arbeta med mindre komponenter och således vara fingerflink.
Om du tidigare har erfarenhet av att arbeta med mekanisk montering, lödning, montering och avsyning i mikroskop är det en fördel. Vi tror att du har ett intresse och en vilja till att lära och utvecklas. Som person tror vi att du är noggrann, systematisk och kvalitetsmedveten. Rollen som Elektronikmontör är utmanande, rolig och kräver god samarbetsvilja.Kvalifikationer
• Tekniskt intresse
• Erfarenhet av montering av mindre detaljer
Meriterande
• Förståelse för IPC-standarder
• Erfarenhet av mekanisk montering
• Erfarenhet av manuell lödning
• Erfarenhet av elektronikbranschen
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Teknisk bakgrund
• Giltigt IPC-certifikat
• Körkort och tillgång till bil
Låter detta intressant?
Ansökan sker på www.nearyou.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
Om NearYou
Speed Competence blir en del av NearYou!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
