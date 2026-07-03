Elektronikmontörer till produktionsmiljö

MTX Rekrytering & Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Upplands-Bro
2026-07-03


Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos MTX Rekrytering & Bemanning AB i Upplands-Bro, Järfälla, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna eller i hela Sverige

Kitron Eltech är en totalleverantör av avancerade elektriska och elektroniska system. De utvecklar och producerar högteknologiska produkter som används bl.a. inom gruvindustrin och transport. Det är ett välmående företag och en attraktiv arbetsgivare med god arbetsmiljö. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar.
Elektronikmontör med lödcertifikat till Kitron Eltech
Har du ett tekniskt intresse, erfarenhet av montering och lödcertifikat? Nu söker vi flera elektronikmontörer till Kitron Eltech!
Kitron Eltech erbjuder

Ett utvecklande arbete inom avancerad elteknik

Kollegor och chefer med hög kompetens och stark gemenskap

Stort eget ansvar för kvalitet och effektivitet i arbetet

Om tjänstenI rollen som elektronikmontör arbetar du med lödning av kablar och komponenter samt funktionstest och kvalitetskontroller. Du arbetar utifrån ritningar och instruktioner i en modern produktionsmiljö där noggrannhet och kvalitet är centralt. Anställningen inleds med en introduktion där du får stöd av mentor och kollegor för att komma in i arbetet på bästa sätt.
MTX erbjuder

En arbetsgivare som möter dig med respekt och engagemang

Marknadsmässig lön och ersättningar enligt kollektivavtal

Företagshälsovård och friskvårdsbidrag

MTX har samarbetat löpande med Kitron Eltech under de senaste 9 åren för att skapa goda förutsättningar för både våra anställda och kunden. Vi har många framgångsrika rekryteringar bakom oss och våra konsulter hos Kitron Eltech har bland annat gett oss dessa omdömen:
"Ni är ett fantastiskt bemannings/rekryteringsföretag! Jag skulle lätt rekommendera er till den som söker jobb."
"Jag gillar MTX för den trygga känslan det ger i varje steg. Den tydliga och öppna kommunikationen gör att jag alltid känner mig sedd, hörd och i goda händer."
KvalifikationerVi söker dig som har erfarenhet från tillverkningsbranschen och lödcertifikat FSD 5115. Du har erfarenhet av lödning i produktionsmiljö. Har du arbetat som elmontör eller automationstekniker är det meriterande. Även erfarenhet av att läsa ritningar och elscheman ses som en fördel.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, strukturerad och har ett gott ordningssinne. Du arbetar självständigt men trivs också med att vara en del av ett team. Du behärskar svenska i tal och skrift.
ÖvrigtPlacering: KungsängenStart: Omgående och löpande starter under 2026Omfattning: Heltid, måndag-fredagKitron Eltech (tidigare DeltaNordic) sitter i fina lokaler i Kungsängen. De tillämpar flextid och kort arbetsdag på fredagar. Behovet är på lång sikt, och tjänsten är en hyrrekrytering via MTX där planen är att du erbjuds anställning hos DeltaNordic efter sex månaders inhyrning.
AnsökanSkicka din ansökan direkt då urvalet sker löpande!
Kitron Eltech har anlitat MTX för den här rekryteringen och det är Kitron Eltech önskemål att alla frågor kring tjänsten hanteras av MTX.För den här tjänsten kommer ett utdrag ur belastningsregistret att krävas innan anställning.Kontakt/frågor om tjänsten: joel.funk@mtxrekrytering.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MTX Rekrytering & Bemanning AB (org.nr 559067-9378)
196 35  KUNGSÄNGEN

Arbetsplats
Kitron Eltech

Kontakt
Rekryterare
Alexandra Obesse
alexandra.obesse@mtxrekrytering.se

Jobbnummer
9991515

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