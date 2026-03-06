Elektronikmontörer för framtida uppdrag
2026-03-06
Vi söker nu elektronikmontörer för kommande och framtida uppdrag hos våra kunder. Är du noggrann, tekniskt intresserad och trivs med praktiskt arbete? Då vill vi gärna komma i kontakt med dig!
Om rollen
Som elektronikmontör arbetar du med montering av elektroniska komponenter och produkter enligt ritningar och instruktioner. Arbetet kan även innebära enklare felsökning, testning och kvalitetskontroller.
Arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Montering av elektronikkomponenter och kretskort
Lödning, både manuellt och med hjälp av maskiner
Testning och kontroll av färdiga produkter
Arbete enligt tekniska ritningar och arbetsinstruktioner
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av elektronikmontering eller liknande arbete
Har god fingerfärdighet och ett öga för detaljer
Kan arbeta självständigt men även i team
Har goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av lödning
Kunskap inom el eller elektronik
Tidigare arbete inom tillverkningsindustrin
Vi erbjuder:
Möjlighet till framtida uppdrag hos attraktiva arbetsgivare
En trygg anställning med kollektivavtal
Stöd och uppföljning genom hela anställningen
Låter detta intressant? Skicka in din ansökan redan idag så hör vi av oss när ett passande uppdrag dyker upp!
