Elektronikmontör till ScandiNova Systems i Uppsala

WeStaff Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Uppsala
2026-04-22


Vill du arbeta med avancerad teknik i ett världsledande teknikföretag? Nu söker vi på WeStaff Sweden elektronikmontör till ScandiNova Systems i Uppsala.
ScandiNova Systems utvecklar och producerar högteknologiska pulsade kraftsystem som används inom bland annat forskning, medicinteknik och industri, med kunder över hela världen. Här får du arbeta i en modern produktionsmiljö där kvalitet, innovation och tekniskt kunnande står i centrum. Det här är en roll för dig som vill arbeta praktiskt med avancerade tekniska produkter och samtidigt utvecklas långsiktigt.
Heltid, dagtid (mån-fre) Start: Omgående Plats: Uppsala

Exempel på arbetsuppgifter:
Som elektronikmontör arbetar du med montering och test av tekniska system och utrustning. Arbetet är varierande och innefattar bland annat:

Montering enligt ritningar, instruktioner och elscheman

Kablering, lödning och mekanisk montering av modulatorer och tekniska system

Testning, felsökning och enklare reparationer

Underhåll vid behov

Dokumentation i digitala system

Aktivt deltagande i förbättringsarbete i produktionen

Du blir en del av ett tekniskt kunnigt team med stark sammanhållning och hög kvalitetsmedvetenhet.

Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, lösningsorienterad och har ett genuint teknikintresse. Du trivs i en praktisk roll där struktur, kvalitet och samarbete är avgörande. Du kan exempelvis ha utbildning eller erfarenhet inom el, mekanik, VVS eller produktion.

Vi söker dig som har:

Gymnasieexamen, gärna med teknisk inriktning

Erfarenhet av montering eller tekniskt arbete

Förmåga att läsa tekniska ritningar och elscheman

God vana av handverktyg

Svenska och engelska i tal och skrift

Grundläggande datorvana

Meriterande:

Erfarenhet av VVS, kalibrering eller mekanik

Truckkort A & B

Traverskort

Anställning
Du blir anställd av Westaff Sweden och arbetar som konsult hos ScandiNova Systems. Uppdraget är på heltid och långsiktigt med mycket goda möjligheter till förlängning eller överrekrytering.

Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.

Om WeStaff Sweden
WeStaff Sweden är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi jobbar nära både kunder och kandidater för att matcha rätt person med rätt jobb. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer på www.westaff.se

Sista dag att ansöka är 2026-10-19
