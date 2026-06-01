Elektronikmontör till Neko Health!
2026-06-01
Neko Health är ett innovativt bolag som arbetar för att förändra synen på hälsa och sjukvård genom att erbjuda avancerad och preventiv medicinsk sjukvård. Via omfattande helkroppsskanningar och avancerad teknik ger de sina kunder möjlighet att övervaka och förbättra sin hälsa. Deras utbud innebär en heltäckande analys av kroppen, inklusive vener, hjärta, hud och blodprover. Neko Health arbetar ständigt för att förbättra och utveckla sin teknologi, det med engagerad och kompetent personal som delar intresset att förbättra sjukvården.
Har du ett starkt tekniskt intresse och erfarenhet som montör? Är du intresserad av att vara en del av ett innovativt och växande företag med målsättning att förbättra hälsobranschen? Då kan rollen hos Neko Health vara precis vad du letar efter! Men passa på att söka redan idag, vi jobbar med löpande urval.
Du erbjuds
En inspirerande arbetsmiljö med fokus på innovativ teknik
Möjligheten att vara en del av ett företag som strävar efter att förbättra och förändra sjukvården med människan i fokus
Goda utvecklingsmöjligheter i ett växande bolag
Information om tjänsten
Neko Health är ett innovativt healthtech-bolag som arbetar för att förändra hur vi ser på hälsa och sjukvård. Bolaget grundades av Daniel Ek och Hjalmar Nilsonne med visionen att göra sjukvården mer förebyggande – genom att upptäcka hälsorisker innan problem uppstår. Allt fler människor vill arbeta förebyggande med sin hälsa, och därför växer Neko Health snabbt både tekniskt och organisatoriskt.
Med hjälp av avancerad teknik och helkroppsskanningar kan Neko Health analysera kroppen på ett helt nytt sätt. Under en scanning samlas stora mängder hälsodata in, där bland annat hjärta, blodkärl, hud och blodvärden undersöks. Resultatet är en tydlig och omfattande bild av individens hälsa. Bolaget ligger i framkant när det gäller medicinsk innovation och befinner sig just nu på en spännande tillväxtresa.
Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Neko Health under sex månader. Förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet finns goda möjligheter att fortsätta din karriär direkt hos Neko Health. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och alla frågor kring tjänsten går till linnea.grass@pn.se
Dina arbetsuppgifter
Som montör hos Neko Health arbetar du tillsammans med drivna och tekniskt intresserade kollegor i en högteknologisk miljö. Du monterar olika elektriska, optiska, finmekaniska och mekaniska komponenter i produkter som ligger i framkant på marknaden.
Arbetet är varierande och består av montering, kalibrering och felsökning av olika tekniska komponenter och enheter. Du samarbetar nära ingenjörer och andra specialister för att lösa tekniska utmaningar och bidra med förbättringar i produkterna och arbetssätt. Din erfarenhet från det praktiska arbetet blir därför en viktig del i utvecklingen av tekniken!
Du kommer bland annat att:
Montera mekaniska, finmekaniska, medicintekniska och optiska komponenter
Arbeta med kabeldragning och elektriska kopplingar
Genomföra olika produktionstester för att säkerställa kvalitet
Arbeta med montering av prototyper, förserier samt uppgraderingar av befintliga enheter
Vi söker dig som
Har erfarenhet av praktiskt monteringsarbete och är van att arbeta med händerna
Har arbetat med montering inom produktion, gärna inom box build, elektronik eller finmekanik
Är noggrann och har vana av att följa instruktioner, ritningar eller arbetsbeskrivningar
Har ett tekniskt intresse och tycker om att bygga, skruva och sätta ihop tekniska produkter
Det är meriterande om du har erfarenhet av lödning, arbete med kretskort, optik eller laserteknik, samt har förståelse för ESD och spårbarhet.
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då det är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Det är viktigt att du trivs i en miljö där saker snabbt kan förändras och är flexibel i ditt arbetssätt. Arbetet kräver att du självständigt driver ditt arbete framåt på egen hand samtidigt som du har en god samarbetsförmåga då arbetet innebär både självständiga och teambaserade uppgifter. Dessutom är det av yttersta vikt att du har förmågan att ta emot och utföra instruktioner med hög noggrannhet. Enligt interna riktlinjer hos Neko Health kommer vi vid den här rekryteringsprocess att genomföra en bakgrundskontroll för aktuella kandidater i processen.
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Linnéa Grass - linnea.grass@pn.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
https://www.nekohealth.com/se/sv
182 33 DANDERYD Arbetsplats
Neko Health AB Kontakt
Konsultchef
Linnéa Grass linnea.grass@pn.se +460768081311
9938288