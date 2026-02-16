Elektronikmontör till MCM Beyond Gravity
2026-02-16
Beyond Gravity, med huvudkontor i Zurich, Schweiz, har omkring 1600 medarbetare på tolv platser i sex länder (Schweiz, Sverige, Österrike, Tyskland, USA och Finland). Bolaget utvecklar och tillverkar produkter för satelliter och bärraketer med målet att främja mänskligheten och att möjliggöra utforskandet av världen. Beyond Gravity är den föredragna leverantören av alla typer av bärraketer och är ledande inom utvalda satellitprodukter samt för konstellationer inom New Space-sektorn.
Läs mer om bolaget på www.beyondgravity.com
Tjänstebeskrivning
Har du erfarenhet av elektronikproduktion alternativt en teknisk utbildning? Vill du arbeta på ett högteknologiskt företag som tillverkar produkter för användning i rymden? Då har vi tjänsten för dig! Vår kund Beyond Gravity söker Elektronikmontör till deras produktion.
Som Elektronikmontör på Beyond Gravity i rollen som MCM Assembly Operator arbetar du framförallt med Die-Bonding och Wire-Bonding i renrumsmiljö. Du har ett stort ansvar i din roll då den även innefattar att göra egenkontroll och testning av produkten du tillverkar. Vidare kommer du vara delaktig i kontinuerligt förbättringsarbete för att utveckla arbetssätt, flöden och processer, så som LEAN.
I rollen ingår det även viss administration utöver testning av produkter. Vi ser gärna att du trivs med att ha gränsöverskridande dialog mellan avdelningarna, till exempel i frågor vad gäller design och nyutveckling. Samt att du stöttar vid felutredning och avvikelsehantering. Exempel på övriga arbetsuppgifter som kan förekomma:
- Montering
• Lödning
• Limning
• Lackering
• Inspektion av hårdvara och dokumentation
• Materialkittning
• Testning av produkter
Uppdraget är långsiktigt och arbetet är förlagt på heltid, dagtid, måndag-fredag. Du kommer att arbeta i moderna och högteknologiska lokaler med placering i Kallebäck.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Elektronikmontör på Beyond Gravity ser vi gärna att du har en god kunskap och förståelse för processer inom en elektronikproduktion. Du har en teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet, alternativt ett mycket stort intresse för produkten och ett gott handlag för finmotoriskt arbete.
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och strukturerad. Du är serviceinriktad, kommunikativ och hjälpsam. Vi tror även att du är engagerad och strävar efter att uppnå verksamhetens mål, resultat och en god arbetsmiljö. Vidare är du professionell, ansvarstagande och ser positivt till nya utmaningar och förändringar. Här finns goda möjligheter att få växa med företaget och utveckla dina färdigheter så att du når nya mål. Kvalifikationer
• Teknisk gymnasieutbildning alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• Grundläggande löd- och komponentkunskap
• Lösningsorienterad, noggrann och strukturerad
• Mycket goda kunskaper i svenska tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska tal och skrift
• Fingerfärdighet
Meriterande:
• Van vid att arbeta i mikroskop
• God kunskap och förståelse för processer inom en elektronikproduktion
• God kunskap i Microsoft Office-programmet
• Erfarenhet av affärssystemet IFS
Om NearYou
Speed Competence blir en del av NearYou!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
