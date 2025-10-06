Elektronikmontör till kund i Mölndal
2025-10-06
Har du ett stort tekniskt intresse eller erfarenhet inom elektronikproduktion? Vill du arbeta på ett bolag med spännande produkter, god stämning och engagerade kollegor? Då har vi tjänsten för dig! Vår kund söker medarbetare till deras produktion i Mölndal. Välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Som Elektronikmontör kommer du ingå i en produktionsavdelning där du kommer få bygga, testa och kalibrera produkterna innan de skeppas till kund. I arbetsuppgifterna ingår det plock av komponenter från lager, monteringsarbete, lödning, test och kalibrering.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Monteringsarbete
• Lödning
• Testning
• Kalibrering
Uppdraget är förlagt på dagtid, måndag till fredag med placering i trevliga lokaler i Mölndal. Du kommer vara anställd hos oss på Speed, men arbetar på uppdrag hos vår kund.
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!Profil
För att lyckas i rollen som Elektronikmontör ser vi att du har erfarenhet inom elektronikproduktion, eller motsvarande utbildning inom elektronik/teknik. Du har ett tekniskt intresse och har en grundläggande förståelse för tekniska produkter. Som person är du noggrann, strukturerad och engagerad. Du tar egna initiativ, vågar ställa frågor och är hjälpsam gentemot dina kollegor. Vidare har du förmågan att se och förmedla möjliga förbättringsområden både inom produkt och process. Kvalifikationer
• Erfarenhet av elektronikproduktion eller motsvarande utbildning inom elektronik/teknik
• Grundförståelse för tekniska produkter
• Noggrann, strukturerad och engagerad
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av praktiskt arbete med känsliga produkter eller komponenter
• Erfarenhet av lödning
• Giltigt lödcertifikat
Välkommen med din ansökan!Så ansöker du
Ansökan sker på www.speedgroup.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag!
Ta chansen att bli en del av vårt team på Speed!
