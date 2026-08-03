Elektronikmontör sökes för omgående start i Göteborg!
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-08-03
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Vi söker nu elektronikmontör till ett uppdrag hos vår kund inom tillverkningsindustrin i Göteborg. Har du erfarenhet av elektronikproduktion och vill arbeta i en tekniskt avancerad miljö? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Arbetet är på heltid med omgående start. Till att börja med är det ett tidsbegränsat uppdrag tom v 35, men med chans till förlängning. Verksamheten är stängd v 29-30. Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Manuell lödning av kretskort
Selektiv lödning
Montering av elektronik (SMT/ytmontering)
Arbete enligt ESD-rutiner
Vi söker dig som
Har erfarenhet av elektronikmontering
Är trygg i lödning, både manuell och selektiv
Har kunskap inom SMT (ytmontering)
Har förståelse för ESD och kvalitet i produktion
Är noggrann, ansvarstagande och trivs i produktion
Om verksamheten
Du är varmt välkommen med din ansökan redan idag, intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag!
Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7978933-2128647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GOTHENBURG Kontakt
Gabriel Moberg gabriel.moberg@uniflex.se Jobbnummer
10020249