Elektronikmontör sökes för kommande behov i Borås
2025-10-16
Oavsett om du har erfarenhet av att arbeta som elektronikmontör eller om du "bara" har ett stort tekniskt intresse så kan vi ha jobbet för just dig! Vi är nu i behov av elektronikmontörer för kommande uppdrag hos våra kunder inom elektronikproduktion. Vi söker dig som är nyfiken, har ett stort driv och som vill lära dig nya saker. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-16Om tjänsten
Som Elektronikmontör kommer du arbeta med elektronikmontering i en spännande miljö där din insats bidrar till helheten i våra kunders produktion. Du kommer vara anställd hos oss på Speed Competence, ett bolag inom Speed Group, inom intern produktion eller på uppdrag hos vår kund.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Montering
• Lödning
• Reparera kretskort
För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed Competence är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet.Om företaget
Du kommer att vara anställd hos oss på Speed men arbeta på uppdrag internt eller hos våra kunder. För oss är det viktigt att du känner en stor trygghet i din anställning. Speed är ett auktoriserat bemanningsföretag, vilket är ett kvitto på hög kvalitet och affärsmässighet. Självklart har du som anställd möjlighet att ta del av vårt friskvårdsbidrag, gratis arbetskläder samt delta i olika konsultaktiviteter. Lönen är uppdragsspecifik och är ett genomsnitt av förtjänstläget hos jämförbar grupp på uppdraget hos kundföretaget. Vid eventuell obokad tid har du rätt till garantilön, i enlighet med bemanningsavtalet.
Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga för oss på Speed. Vi är en alkohol- och drogfri arbetsplats och drogtest kan komma att ske inför och under anställning.
Som anställd hos oss på Speed blir du en del av ett företag som präglas av kreativitet, engagemang och kompetens. Dessa kärnvärden har vi med oss i vardagen och ser på så vis till att såväl våra kunder som du som medarbetare är riktigt nöjda.
Välkommen till oss på Speed!Profil
Har du ett tekniskt intresse? Bygger du dina egna datorer hemma eller kanske är du den vännen som alla vänder sig till när de har tekniska problem? Är du också fingerfärdig och van vid att arbeta med dina händer?
Som elektronikmontör ser vi gärna att du har utbildning inom elektronik eller teknik, alternativt har motsvarande erfarenhet. Rollen som elektronikmontör är utmanande, rolig och kräver god samarbetsvilja. Vidare bör du gilla att arbeta systematiskt och effektivt samtidigt som du är noggrann som person. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Meriterande
• Förståelse för ESD- och IPC-standarden
• Erfarenhet av montering av mindre produkter med krav på finmotorik
• Erfarenhet av manuell lödning
• Erfarenhet av elektronikbranschen
• Erfarenhet av ritningsläsning
• Teknisk utbildning
• Giltigt IPC-certifikat
• Arbetat i renrum
• Körkort och tillgång till bil
Vi ser fram emot din ansökan!Så ansöker du
Ansökan sker på www.speedgroup.se,
tryck på annonsens ansök-knapp och följ instruktionerna. Missa inte chansen att bli en del av vårt team på Speed - ansök redan idag!
Sökord: elektronik, elektronikmontör, teknik, IPC-certifikat, renrum, montering, reparatör Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1228". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Speed Group AB
(org.nr 556878-0927), https://www.speedgroup.se/ Jobbnummer
9559198