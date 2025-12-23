Elektronikmontör/produktionstekniker
2025-12-23
Comex Electronics AB är sedan 1988 en etablerad och välkänd leverantör av IT-säkerhet till Försvarsmakten samt myndigheter och statliga verk med högt ställda krav på informationssäkerhet. Tack vare krävande och kunniga kunder har vi skaffat oss mycket bred kompetens och erfarenhet inom IT-säkerhet. Vi har egen produktutveckling och produktion av avlyssningssäker datorutrustning, datorlösningar för extrema miljöer samt avancerade kortterminaler för autentisering med smarta kort och fingerbiometri. Vi bedriver även utveckling av olika inloggningsprogramvaror för att höja säkerheten i känsliga och utsatta nätverk.
Produktionen är mycket varierande och sker i små serier. Den erbjuder stora möjligheter till egna initiativ av den enskilde medarbetaren.
Comex söker nu en elektronikmontör/produktionstekniker till sin produktionsavdelning. Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid med placering i våra lokaler i Täby.
Du skall inneha svenskt medborgarskap och goda svenskakunskaper i tal och skrift. Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökanden.Publiceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Tillverkningsoperationer av avlyssningsskyddade produkter, som bl a montering, tillverkning kablage, mekanisk bearbetning och test/felsökning.Kvalifikationer
OBSERVERA att gymnasiekompetens inom naturvetenskap eller teknik, med inriktning elektronik är ett krav. Vi ser gärna sökande med erfarenhet av liknande arbete.
Ansökningarna behandlas löpande, dock är sista ansökningsdag den 19 januari 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19
E-post: catrine@comex.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Produktionstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comex Electronics AB
(org.nr 556314-8153), http://www.comex.se
Tumstocksvägen 11 B (visa karta
)
187 66 TÄBY Kontakt
Joseph Caspillo joseph@comex.se 070-2193290 Jobbnummer
