Elektronikmontör för kommande uppdrag
AB Effektiv Borås / Tele- och elektronikmontörsjobb / Borås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Borås
2025-12-16
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vad erbjuder rollen?
Som elektronikmontör arbetar du med montering och lödning av elektroniska komponenter på kretskort samt i andra elektroniska enheter. Arbetet utförs både självständigt och i samarbete med kollegor, där du har en central roll i produktionen av produkter som ställer höga krav på kvalitet och noggrannhet.
I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Montering av elektroniska komponenter enligt ritningar och monteringsanvisningar
Lödning
Avsyning och kontroll
Kabelmontering och kontraktering
Testning och felsökning av elektroniska enheter
Dokumentation av utfört arbete i produktionssystem
Samarbete med kollegor inom produktion och kvalitet för att säkerställa hög standard på produkterna.
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av elektronikmontage och lödning. Du är van vid att läsa och tolka tekniska ritningar och elscheman samt arbetar strukturerat och noggrant med stor uppmärksamhet på detaljer. Du har IPC-certifiering eller motsvarande utbildning. God hand- och fingerfärdighet är en förutsättning för arbetet, liksom ett genuint tekniskt intresse och erfarenhet av praktiskt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Frida på frida.olander@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
elektronikmontör, lödcertifikat, lödning, elskåpsmontör, elektronik Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), http://effektiv.se Arbetsplats
Effektiv Kontakt
Teamet på Effektiv rekrytering@effektiv.se Jobbnummer
9648046