Elektronikmontör | Borås | Heltid
Manpower AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Borås Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Borås
2026-05-05
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med elektronikmontering i en teknisk och dynamisk produktionsmiljö? Vi på Manpower söker nu en noggrann och engagerad elektronikmontör till ett konsultuppdrag hos en av våra kunder i Borås. Här får du möjlighet att bli en viktig del av produktionen och arbeta med både montering och reparation av elektronik. Välkommen med din ansökan!
Ort: Borås
Start: Omgående
Uppdragslängd: Konsultuppdrag på 6 månader (visstid) med chans till förlängning
Arbetstid: Dagskift
Om jobbet
Som elektronikmontör arbetar du med elektronikmontering i en spännande och dynamisk miljö där ditt arbete blir en viktig del av kundens produktion. Rollen kräver noggrannhet, tekniskt intresse och god finmotorik. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor i produktionen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montering av elektronikkomponenter
Reparation av kretskort
Den vi söker
Vi söker dig som har en elbakgrund och som trivs i en praktisk och teknisk roll. Du är noggrann, ansvarstagande och har lätt för att ta till dig instruktioner. För att lyckas i rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska.
Krav:
God svenska i tal och skrift
God engelska i tal och skrift
Elbakgrund, exempelvis från tidigare studier eller arbete
Meriterande:
Förståelse för ESD- och IPC-standarder
Erfarenhet av montering av små komponenter med krav på finmotorik
Erfarenhet från elektronikbranschen
Erfarenhet av ritningsläsning
Teknisk utbildning
Giltigt IPC-certifikat
Erfarenhet av arbete i renrum
Körkort och tillgång till bil
Information om bakgrundskontroll
I enlighet med våra kunders krav genomförs i denna rekrytering en bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret som en del av anställningsprocessen. Genom att ansöka till tjänsten samtycker du till att vi får använda dina personuppgifter för detta ändamål.
Den information som inhämtas motsvarar uppgifter ur polisens brotts- och belastningsregister. Uppgifterna laddas inte ner, lagras inte och används endast för bedömning kopplat till aktuell tjänst.
Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst. Notera att giltigt samtycke krävs för att kunna slutföra rekryteringsprocessen.
Vad kan Manpower erbjuda dig?
Som konsult hos Manpower har du alla möjligheter att forma din framtid utifrån din kompetens, dina behov och dina önskemål. Vi samarbetar med många populära arbetsgivare och kan öppna dörrarna till nya, spännande uppdrag. Du får en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Friskvårdsbidrag och företagshälsovård ingår också.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Agnes Halvardson, via mejl: agnes.halvardson@manpower.se
.
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående men notera att vi INTE tar emot ansökningar via mail.
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588)
Åsboholmsgatan 6 (visa karta
)
503 35 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Manpower Kontakt
Contact
Agnes Halvardson agnes.halvardson@manpower.se Jobbnummer
9892425