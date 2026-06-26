Elektronikmontör
Onepartnergroup Väst AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Göteborg Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Göteborg
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Elektronikmontörer till uppdrag i Göteborg
Vi på OnePartnerGroup söker nu noggranna och engagerade elektronikmontörer till vår kund inom elektronikproduktion i Göteborg. Är du kvalitetsmedveten, tekniskt intresserad och trivs med ett praktiskt arbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som elektronikmontör kommer du att arbeta med montering och tillverkning av elektronikprodukter i en modern produktionsmiljö där kvalitet och precision står i fokus. Uppdraget startar omgående och pågår under sommaren, med möjlighet till ledighet under vecka 29–30. För rätt person finns goda möjligheter till förlängning.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Manuell lödning av kretskort
Arbete med selektiv lödning
SMT/ytmontering
Montering av elektronikkomponenter
Följa ESD-rutiner och kvalitetskrav
Kontroll och kvalitetssäkring av färdiga produkter
Du blir en viktig del av produktionen där noggrannhet, struktur och samarbete bidrar till ett effektivt arbetsflöde.Publiceringsdatum2026-06-26Profil
För att trivas i rollen tror vi att du är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för detaljer. Du arbetar strukturerat, har ett högt kvalitetstänk och trivs både med självständigt arbete och samarbete i team.
För denna tjänst ser vi att du har:
Erfarenhet av manuell lödning av kretskort
Kunskap inom selektiv lödning
Erfarenhet av SMT/ytmontering
God förståelse för ESD-rutiner
Tidigare erfarenhet av elektronikmontering är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess.
Anställning och villkor
Du blir anställd som konsult hos OnePartnerGroup Väst och arbetar ute hos vår kund i Göteborg. Som konsult omfattas du av kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar och friskvårdsbidrag. Du får även stöd av en dedikerad konsultchef som finns med dig genom hela uppdraget.
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte vänta till ordinarie löneutbetalning. Genom Cappy kan du följa din intjänade lön dagligen och ta ut en del av den när du vill. Det ger dig större flexibilitet och bättre kontroll över din ekonomi.
Om OnePartnerGroup
Vi på OnePartnerGroup arbetar med rekrytering, bemanning och utbildning med lokal närvaro på ett 50-tal orter – från Malmö i söder till Kalix i norr. Vi hjälper människor och företag att växa tillsammans genom långsiktiga relationer och ett starkt personligt engagemang.Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Observera att vi, med hänsyn till GDPR, inte behandlar ansökningar som skickas via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083)
412 63 GÖTEBORG Arbetsplats
One Partner Group Kontakt
Konsultchef
Carl Sahlström carl.sahlstrom@onepartnergroup.se +46720760286 Jobbnummer
9981912