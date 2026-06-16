Elektronikmontör
Nordic Industries & Technology Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Ronneby Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Ronneby
2026-06-16
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Om Nordic Industries & Technology Sweden AB ("Nordic")
Nordic grundades 1997 av VD Håkan Svensson. Bolaget är en komplett elektroniktillverkare, från konstruktion till serieproduktion och distribution, av färdiga elektronikprodukter och har sedan start uppvisat en stark och lönsam tillväxt. Nordic omsätter idag ca 120 mkr.
Vi erbjuder våra kunder en flexibel partner för produktion av mindre till medelstora serier av elektronik med högsta kvalitet. Vi är en flexibel, lyhörd och komplett samarbetspartner inom elektronikproduktion och erbjuder våra kunder den support som krävs. Vi strävar ständigt efter att tillverka på effektivaste sätt med miljömässigt bästa metoder och efter att ständigt förnya oss.
Sedan 2024 ägs bolaget av EKKG som är en bolagsgrupp med evig ägarhorisont och med fokus på aktiv utveckling av nordiska kvalitetsbolag.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Den här heltidstjänsten är lokaliserad i anrika Bräkne-Hoby, strax utanför Ronneby. Nordic ligger nära samhällets huvudväg och tågstation och man har nära till naturen för den som vill njuta lite extra av sin lunchpromenad.Dina arbetsuppgifter
Den här ansvarsfyllda rollen som Elektronikmontör kräver noggrannhet och samtidigt snabbhet, gäller att vara flink och effektiv. Arbetet går ut på att hand montera elektronik komponenter på kretskort, avsyna lödningar, utföra andra monterings moment på kretskort. Att behärska Hand lödning är en merit samt erfarenhet av elektronik montage och kretskort.
Du ska tycka om tempoväxlingar och vara stresstålig.
Kvalifikationer och erfarenhet
Din personlighet och ditt driv är viktiga egenskaper. Du förväntas vara eller utvecklas till att bli en förebild för dina kollegor genom din kunskap, din nyfikenhet och ditt driv.
Noggrannhet och en vilja att alltid få saker rätt är dina ledord. Du skall vara trygg i dig själv och ha en flexibel inställning till nya utmaningar då vi ständigt ställs inför nya situationer. Självklart skall du fungera bra i vårt team, men det är också viktigt att du är en självgående problemlösare som tar egna initiativ då vi tror att personer växer när de får eget ansvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: info@nordicindustries.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektronikmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Industries & Technology Sweden AB
(org.nr 556536-9781)
Svenstorpsvägen 2A (visa karta
)
372 61 BRÄKNE-HOBY Arbetsplats
Nordic Industries & Technology Sweden AB Kontakt
VD
Hakan Svensson info@nordicindustries.se Jobbnummer
9965763