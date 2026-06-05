Elektronikmontör
Prowork Bemanning AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2026-06-05
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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Elektronikmontör till kund i södra Stockholm
Vi söker just nu en skicklig och noggrann elektronikmontör till vår kund med verksamhet i södra Stockholm. Företaget är etablerat inom kundanpassad kablagetillverkning samt försäljning av elektronikkomponenter och bedriver sin produktion i Tyresö.
I rollen som elektronikmontör kommer du att arbeta med montering och tillverkning av kablage enligt ritningar och specifikationer. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat krimpning, kapning, avisolering och montage av kablage samt kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet håller hög standard. Arbetet kräver både teknisk förståelse och ett öga för detaljer, då produkterna ofta är kundspecifika.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av elektronikmontage och kablagetillverkning, och som känner dig trygg i arbete med krimpverktyg och finmekaniskt montage. Som person är du lösningsorienterad, flexibel och praktiskt lagd. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, tar ansvar för ditt arbete och har en vilja att leverera kvalitet i varje moment.
Vi ser gärna att du har:
8-10 års erfarenhet från kablagetillverkning
Ritningskunskap inom kablagetillverkning
Lödcertifikat FSD 5115
Vår kund erbjuder en stabil och trivsam arbetsmiljö i ett växande företag där du får möjlighet att utvecklas inom elektronik och produktion. Tjänsten är på heltid med placering i Tyresö.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Bemanning AB
(org.nr 556967-7072) Arbetsplats
Prowork Kompetens Kontakt
Thomas Conrad thomas.conrad@prowork.se Jobbnummer
9949090