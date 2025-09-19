Elektronikmontör - även för dig utan erfarenhet
Oplana AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Stockholm Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oplana AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
eller i hela Sverige
Är du noggrann, gillar teknik och vill arbeta med elektronik? Vi söker nu elektronikmontörer - och du är lika välkommen att söka oavsett om du har flera års erfarenhet eller är ny i yrket.
Om rollen
Som Elektronikmontör arbetar du med montering, lödning och kontroll av elektroniska komponenter och produkter. Arbetet sker i en modern och ren produktionsmiljö där du får jobba både självständigt och i team.
Har du inte arbetat med elektronik tidigare? Inga problem - vi kompletterar dina kunskaper med kostnadsfri utbildning i vår egen utbildningsenhet, så att du får rätt kompetens för rollen.
Exempel på arbetsuppgifter:
Montering av elektroniska komponenter och kretskort
Handlödning av komponenter (vi lär dig om det är nytt för dig)
Kvalitetskontroller och enklare tester
Dokumentation av arbetsmoment
Reparation
Felsökning och åtgärder vid behov
Vi söker dig som:
Har intresse för teknik och noggrant arbete
Är tålmodig och har ett öga för detaljer
Vill utvecklas inom elektronik och montering
Har gymnasieutbildning eller motsvarande (teknisk bakgrund är meriterande men inget krav)
Vi erbjuder:
Kostnadsfri kompletterande utbildning i vår egen utbildningsenhet
Upplärning och stöd av erfarna kollegor
Möjlighet att utveckla specialistkunskaper och certifieringar
En trygg arbetsplats med bra sammanhållning
Goda villkor och förmånerPubliceringsdatum2025-09-19Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort presentation av dig själv och märk ansökan Elektronikmontör. Vi intervjuar löpande - sök redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oplana AB
(org.nr 556191-9696) Jobbnummer
9517158