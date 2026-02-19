Elektronikkunnig som vill ta nästa steg?
2026-02-19
Har du ett stort teknikintresse och vill arbeta med elektronik på riktigt - från idé och konstruktion till test och färdig prototyp? Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla avancerade tekniska lösningar i en verksamhet som arbetar nära Sveriges totalförsvar. Här får du möjlighet att arbeta brett inom elektronik och vara en del av ett kompetent och sammansvetsat team.
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu dig som har kunskap inom elektronik till vår kund, som är ett av Nordens ledande teknikkonsultbolag med kunder inom försvar, försvarsindustri och civil infrastruktur. I den här rollen blir du en viktig del av ett växande team med uppdrag inom avancerade tekniska system. Syftet med rollen är att stärka den befintliga kompetensen och skapa kunskapsbredd i teamet. Du kommer att arbeta med elektronik genom hela utvecklingskedjan - från kravbild och konstruktion till prototyp, test, verifiering och driftsättning. Arbetet kan omfatta såväl nyutveckling som vidareutveckling och modifiering av befintliga system. Du blir en del av ett mindre team med hög teknisk kompetens som finns i såväl Arboga som Växjö. Oavsett placering arbetar ni tätt tillsammans i projektform.
Du erbjuds
• En unik roll med goda utvecklingsmöjligheter för dig som har ett stort teknikintresse
• En plats i en engagerad grupp med seniora mentorer som stöd
• En trygg roll i en växande bransch
Dina arbetsuppgifter
Beroende på din bakgrund och ditt intresse kan du exempelvis arbeta med:
• Designa elektroniska komponenter och system
• Elektronikkonstruktion
• Utvärdering och test av elektroniska komponenter
• Hårdvarunära programmering
• Radio- och satellitkommunikation
• Antennteknik och vågutbredning
• Dokumentation och tekniska utredningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har utbildning inom elektronik, exempelvis från gymnasium (med inriktning mot elektronik/finelektronik), yrkeshögskola eller högskola/universitet
• Har god förståelse för lågspänning och praktiskt arbete med elektronik (t.ex. lödning, mätning, felsökning)
• Är inriktad mot svagström/finelektronik snarare än starkström
• Har B-körkort
• Kommunicerar flytande på svenska och har goda kunskaper i engelska, då språken används i arbetet
• Har svenskt medborgarskap, detta då rollen innebär placering i säkerhetsklass
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av PLC-system eller industriautomation
• Har arbetat med hårdvarunära programmering
• Har ett genuint radiointresse (t.ex. amatörradio, RC, drönare, trådlös kommunikation)
• Har genomfört värnplikt eller tjänstgjort inom Försvarsmakten, särskilt inom signal, telekrig eller närliggande tekniska områden
• Har arbetat i miljöer med höga krav på struktur, säkerhet och dokumentation
Vi ser positivt på både dig som är i början av din karriär och dig som har några års erfarenhet. Det viktigaste är att du har ett starkt tekniskt driv och vill utvecklas inom avancerad elektronik.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du:
• Är tekniskt nyfiken och lösningsorienterad
• Gillar att omsätta teori i praktik
• Har förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Är strukturerad och ansvarstagande
• Trivs med komplexa problem där flera teknikområden samverkar
Du behöver vara flexibel och ha lätt för att samarbeta, då projekten ofta kräver bred teknisk förståelse och nära dialog med kollegor och kund.
Övrig information
• Start: Enligt överenskommelse
• Placering: Arboga eller Växjö
• Resor: Kan förekomma i tjänsten
• Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning, inkluderat registerkontroll, kommer att genomföras i samband med anställning (i enlighet med 3 kap 1§ i Säkerhetsskyddslagen).
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
