Elektronikkonstruktör som gillar utmaningar!

Gigstep AB / Datajobb / Lund
2025-11-06


Vi söker en engagerad elektronikkonstruktör som vill vara en central del i utvecklingen av elektroniklösningar från koncept till leverans. I rollen ansvarar du för design, testning och certifiering av elektroniken i projekten, och bidrar till att säkerställa kvalitet, funktion och produktionsbarhet.

Publiceringsdatum
2025-11-06

Dina arbetsuppgifter
• Systemdesign och schemadesign

• Val av komponenter såsom FET:ar, power supply, minnen med mera

• Granskning av CAD och mekanikdesign i relation till egen leverans

• Testning med verktyg som multimeter, oscilloskop och frekvensräknare

• Miljötestning relaterat till temperatur, fuktighet och liknande

• Lödning och modifiering på PCB-nivå

• Certifiering och testning inom EMC, ESD och säkerhet

• Producerbarhetsanalys


Erfarenheter vi värdesätter:

• Erfarenhet av power supply-design, inklusive linjär-, buck- och boost-regulatorer

• Stark kompetens inom systemdesign, t.ex. powerträd och minnesallokering

• Produktionskunskap och god komponentförståelse

• Erfarenhet av certifiering och EMC-testning
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9591789

