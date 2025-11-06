Elektronikkonstruktör som gillar utmaningar!
2025-11-06
Vi söker en engagerad elektronikkonstruktör som vill vara en central del i utvecklingen av elektroniklösningar från koncept till leverans. I rollen ansvarar du för design, testning och certifiering av elektroniken i projekten, och bidrar till att säkerställa kvalitet, funktion och produktionsbarhet.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
• Systemdesign och schemadesign
• Val av komponenter såsom FET:ar, power supply, minnen med mera
• Granskning av CAD och mekanikdesign i relation till egen leverans
• Testning med verktyg som multimeter, oscilloskop och frekvensräknare
• Miljötestning relaterat till temperatur, fuktighet och liknande
• Lödning och modifiering på PCB-nivå
• Certifiering och testning inom EMC, ESD och säkerhet
• Producerbarhetsanalys
Erfarenheter vi värdesätter:
• Erfarenhet av power supply-design, inklusive linjär-, buck- och boost-regulatorer
• Stark kompetens inom systemdesign, t.ex. powerträd och minnesallokering
• Produktionskunskap och god komponentförståelse
• Erfarenhet av certifiering och EMC-testning
