Elektronikkonstruktör | Saab | Karlskoga
Experis AB / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2025-11-12
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Karlskoga
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
, Kristinehamn
eller i hela Sverige
Är du en erfaren elektronikkonstruktör som vill arbeta i teknikens framkant? Vi på Jefferson Wells söker nu en elektronikkonstruktör för ett spännande konsultuppdrag på SAAB i Karlskoga. I rollen får du arbeta med både analog och digital elektronikkonstruktion, inom såväl militära som civila tillämpningar. Vill du utvecklas inom elektronik och bidra till produkter som används i krävande miljöer? Då kan detta vara rätt för dig - skicka in din ansökan redan idag!
Ort: Karlskoga
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Uppdragslängd: 6 månader, med stor möjlighet till förlängning eller anställning hos kund
Omfattning: Heltid
Om jobbet som elektronikkonstruktör
Som elektronikkonstruktör blir du en viktig del av sektionen som utvecklar elektronikkonstruktioner till projekt med elektronikinnehåll. Du kommer att arbeta i en projektorienterad miljö där samarbetet mellan olika teknikområden - såsom system, mekanik och programvara - är centralt.
Arbetet omfattar hela utvecklingskedjan, från kravhantering och design till färdig produkt, med fokus på hög tillförlitlighet och funktion i krävande miljöer. Du får dessutom möjlighet att påverka din inriktning efter intresseområde och kontinuerligt utvecklas genom utbildningar och specialistkurser.
Vanliga arbetsuppgifter:
* Elektronikkonstruktion - både analog och digital
* FPGA-konstruktion
* Analys och problemlösning
* Tolkning och nedbrytning av krav
* Stöttning vid test och verifiering
* Framtagning av specifikationer, designbeskrivningar och rapporter
Den vi söker
Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten och kommunikativ, med ett genuint intresse för elektronik och teknik. Du trivs med att driva arbetet framåt, samarbeta med andra och ta egna initiativ. Du ser förändring och varierande uppgifter som möjligheter att utvecklas.
Du har:
* Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik eller motsvarande
* Några års erfarenhet av hårdvarukonstruktion - både analog och digital
* Praktisk erfarenhet inom systemteknik, elektronik och mätteknik
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande:
* Erfarenhet av Mentor Graphics-verktyg för konstruktion och simulering
* Kunskap i VHDL för programmerbara kretsar
* Erfarenhet av hårdvarunära programmering (C/C++)
Övrig information:
Tjänsten kan medföra resor både nationellt och internationellt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där SAAB har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, krav på visst medborgarskap föreligga.
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss och bifogar ditt CV och personliga brev. Vid frågor, kontakta Johanna Sjödahl, via e-post: johanna.sjodahl@manpower.se
alt via telefon 054-221884
Vi arbetar med löpande urval och kan tillsätta uppdraget så fort vi hittar rätt person. Skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Vi ser fram emot att höra från dig!
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "d9951a5c-8eba-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Johanna Sjödahl johanna.sjodahl@manpower.se +4654221884 Jobbnummer
9601976