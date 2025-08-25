Elektronikkonstruktör inom kretskort
2025-08-25
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
Har du några års erfarenhet av arbete inom kretskortsutveckling och vill ansluta till en team som arbetar för att bidra till en säkrare värld? Sök då till tjänsten som Elektronikkonstruktör idag! Urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN:
För vår kunds räkning söker vi en Elektronikkonstruktör som har erfarenhet av arbete med kretskort. I rollen kommer du arbeta med nyutveckling av kretskort, uppdatering av äldre modeller av kretskort, tester samt verifiering för funktionaliteten av kretskorten. Du kommer även rita scheman, välja ut komponenter och se till att planen ni satt för kretskorten flyter på sömnlöst. I rollen kommer du även arbeta produktionsnära genom att hjälpa till med problemlösning när frågor eller problem uppstår, samt utföra dokumentation av det dagliga arbetet.
VI SÖKER DIG SOM:
Har en Högskole- eller Civilingenjörsexamen inom elektroteknik
Har minst 2 års arbetserfarenhet inom kretskortstillverkning
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken nyttjas i det dagliga arbetet
Det är meriterande med erfarenhet av FPGA-design. För att passa in i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga samt är en doer, som har lätt för att ta tag i saker.
Detta är ett konsultuppdrag med chans till förlängning.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Bolaget har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Järfälla
Kontaktuppgifter: Alice Tegebro
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
