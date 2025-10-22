Elektronikkonstruktör
Saab AB / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2025-10-22
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskoga
, Kristinehamn
, Örebro
, Lindesberg
, Karlstad
eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Sektionen som du kommer att tillhöra bidrar med elektronikkonstruktioner till alla projekt med elektronikinnehåll. Här kommer du, förutom att ta dig an elektronikkonstruktion för våra vapensystem, arbeta med civila tillämpningar inom områden som övervakning och säkerhet. Ditt arbete blir inriktat mot elektronikkonstruktion såväl digital konstruktion för signal och bildbehandling som analog konstruktion.
Dina uppgifter kommer att omfatta allt från kravhantering till utveckling fram till färdig produkt. Du har dessutom goda möjligheter att välja inriktning efter intresseområde, med ett självklart fokus på att våra produkter ska ha hög tillförlitlighet och framför allt fungera i besvärliga miljöer med stora mekaniska påfrestningar och varierande temperatur.
Hos oss kommer du att arbeta i projektform och ha omfattande kontakter med andra teknikområden såsom system, mekanik och programvara.
Eftersom vi arbetar i teknikens absoluta framkant förutsätter vi att du har genuina kunskaper inom elektronikområdet. Givetvis måste vi kontinuerligt utbilda vår personal, att dina kunskaper är på topp är en nyckel till vår framgång. Därför erbjuder vi våra anställda en mängd kurser för att skapa framtida specialister och ledare.
Arbetet inkluderar bl.a:
*
Elektronikkonstruktion - analog och digital
*
FPGA konstruktion
*
Analys och problemlösning
*
Tolkning och nedbrytning av krav
*
Stöttning vid test och verifiering
*
Specifikationer, designbeskrivningar och rapporter
Din profil
Vi söker en strukturerad och kvalitetsmedveten person som trivs med att driva arbetet framåt och är kommunikativ i sitt sätt att samarbeta. Du är positiv och ser omväxlande arbetsuppgifter som en möjlighet att utvecklas, samtidigt som du är van att ta egna initiativ och har en öppen inställning till nya utmaningar.
Du har:
*
Högskole- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektronik eller motsvarande
*
Några års erfarenhet av hårdvarukonstruktion - analog och digital
*
Praktisk ingenjör inom systemteknik, elektronik och mätteknik
Meriterande:
*
Erfarenhet av Mentor Graphics verktyg för elektronikkonstruktion och simulering
*
Erfarenhet av språk för konstruktion av programmerbara kretsar (VHDL)
*
Erfarenhet av hårdvarunära programering (C/C++)
Din arbetsplats och ditt kontor är placerat i Karlskoga på Dammbrokontoret. Tjänsten kan medföra resor både nationellt och internationellt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9569925