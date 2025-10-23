Elektronikkonstruktör - utveckla fordonssystem till framtidens försvar
BAE Systems Hägglunds AB / Elektronikjobb / Örnsköldsvik Visa alla elektronikjobb i Örnsköldsvik
2025-10-23
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik
, Karlskoga
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla avancerad elektronik för några av världens mest högteknologiska marksystem? Hos oss på BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik får du möjlighet att arbeta med innovativa lösningar inom försvarsindustrin med säkerhet, kvalitet och teknik i fokus.
Din framtida utmaning
Vi befinner oss i en intensiv fas med många parallella projekt, vilket innebär ett högt tempo och spännande tekniska utmaningar. För att möta efterfrågan förstärker vi nu vår avdelning för elektronikutveckling med ytterligare en konstruktör. Beroende på din bakgrund har vi möjlighet att anpassa rollen efter dina önskemål och mål för karriärutveckling.
Om rollen
Som elektronikkonstruktör kommer du att arbeta inom sektionen Vetronics, avsnittet Hardware, där grupperna elektronik, elsystem, elmekanik och hardware management ingår. Du blir en viktig del av teamet som utvecklar, vårdar och dokumenterar elektroniken för nästa generations stridsfordon - från idé till att fordonet rullar ut till kund.
Du kommer att arbeta med hela produktcykeln, bland annat:
- Kretskortframtagning från prototyp till fältsättning
- Utveckling av framtidens inbyggda system i fordonsmiljö
- Systemdesign inkluderande säkerhetskritiska funktioner
- Analog och digital konstruktion
- Test och idrifttagning
Du samarbetar nära med mjukvaru-, system- och mekanikkonstruktörer och har många kontaktytor inom företaget samt mot leverantörer.
Vi arbetar med moderna utvecklingsverktyg såsom Altium Designer, Azure DevOps, Libero SoC, SimuLink.
Den du är
Vi söker dig som har:
- Högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektronik, mjukvara, automation eller annan motsvarande utbildning
- Mångårig erfarenhet av liknande roller
- God samarbets- och kommunikationsförmåga
- Förmåga att anpassa dig till förändringar och bidra med kreativ problemlösning
- En positiv grundsyn och ett genuint teknikintresse
Meriterande är:
- Erfarenhet av ledande roller
- Erfarenhet från försvars-, fordons- eller industrisektorn
- Kunskap om militär standard och kravställning
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på:www.jobbaochlev.se/www.inspiration.ornskoldsvik.se www.hogakusten.com/sv
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik. Varmt välkommen med din ansökan! Sista ansökningsdag 16 november.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.Publiceringsdatum2025-10-23Kontakt
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till:
Rekryterande chef Christopher Skytt, 0660-80785
Rekryteringskonsult Lisa Fagerström 076-8241789 Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/334". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bae Systems Hägglunds AB
(org.nr 556305-6059) Arbetsplats
BAE Systems Hägglunds AB Jobbnummer
9570194