Elektronikingenjörer till flyg & träningssystem!
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2026-06-26
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eller i hela Sverige
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
För oss är teknik mer än kod och mekanik. Det är hjärtat i vår verksamhet. Det som utmanar oss, inspirerar oss och håller oss engagerade. Du kommer att vara involverad under hela produktens livscykel, från framtagning av krav och arkitektur till design, implementation, test och verifiering - samtidigt som du tillsammans med ditt team är en viktig pusselbit i vår resa mot att skapa nästa generations försvarssystem.
Med ett stort fokus på användarvänliga system anpassar vi våra produkter genom att förstå våra kunders behov, lösa verkliga problem och bygga innovativa lösningar och relationer.
Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att få möjlighet att utvecklas och växa som elektronikutvecklare.
Din profil
För att trivas på Saab tror du på en kultur av nyfikenhet, tillit och lagarbete. Det spelar ingen roll om du är i början av din karriär eller är expert inom ditt område, det viktigaste är att du delar vår passion för utveckling och ny spännande teknik! Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och teknologierna inom branschen.
På vår site i Huskvarna erbjuder vi en bred variation av spännande möjligheter inom elektronik. Vi söker personer för roller som - elektronikutvecklare, dator- eller hårdvaruarkitekt, FPGA-utvecklare samt inom CAD/Layout-utveckling.
Vi värdesätter egenskaper som nyfikenhet, starkt driv och förmågan att effektivt kommunicera och samarbeta samt driva uppgifter i mål. Vi ser att du har en relevant högskole- eller civilingenjörsexamen inom Elektronik/Datateknik/Inbyggda System eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser även att du till fullo behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har du kunskap, erfarenhet och intresse inom något eller några av följande områden; analoga-, digitala-, trådbundna och trådlösa system, WiFi, Bluetooth, batteriapplikationer, FPGA, VHDL, processorer/minnen eller kretskortdesign? Vi är intresserade av att lära känna just dig! Vad driver dig och vad vill du utvecklas inom?
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Tjänsten kan också innefatta resor till våra underleverantörer samt kunder både inom och utanför Sveriges gränser.
Vill du veta mer om några av våra produkter och områden i Huskvarna? Följ länkarna nedan!
Aircraft Systems - Electronic Warfare - EWAS-Bringing platforms safely home
Training & Simulation - Live Training and Simulation
Vad du blir en del av
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Vad innebär en spontanansökan?
Detta är en öppen ansökan för dig som är nyfiken på vår verksamhet i Huskvarna/Jönköping. Om du vill bli en del av vår framtida resa är du varmt välkommen att skicka in en spontanansökan. Genom att göra det visar du att du är öppen för jobbmöjligheter hos oss - och om vi längre fram får in en roll som stämmer överens med din bakgrund och dina intressen, kan vi komma att kontakta dig.
Vi vill dock tydliggöra att en spontanansökan inte är detsamma som att söka en tjänst. För att maximera dina möjligheter uppmanar vi dig att visa oss vad som lockar dig mest, genom att aktivt söka de specifika tjänster som du är intresserad av! Du kan alltid dra tillbaka din spontanansökan genom att logga in på din Workday-profil. Läs mer om dina rättigheter och hur du kontaktar Saabs dataskyddsombud här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsväge 20 (visa karta
)
561 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9980290