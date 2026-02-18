Elektronikingenjörer till flyg & träningssystem!
2026-02-18
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
För oss är teknik mer än kod och mekanik. Det är hjärtat i vår verksamhet. Det som utmanar oss, inspirerar oss och håller oss engagerade. Du kommer att vara involverad under hela produktens livscykel, från framtagning av krav och arkitektur till design, implementation, test och verifiering - samtidigt som du tillsammans med ditt team är en viktig pusselbit i vår resa mot att skapa nästa generations försvarssystem.
Med ett stort fokus på användarvänliga system anpassar vi våra produkter genom att förstå våra kunders behov, lösa verkliga problem och bygga innovativa lösningar och relationer.
Vi kan erbjuda en stimulerande arbetsmiljö där du kommer att få möjlighet att utvecklas och växa som elektronikutvecklare.
Din profil
För att trivas på Saab tror du på en kultur av nyfikenhet, tillit och lagarbete. Det spelar ingen roll om du är i början av din karriär eller är expert inom ditt område, det viktigaste är att du delar vår passion för utveckling och ny spännande teknik! Hos oss kommer du att få möjlighet att arbeta med de senaste verktygen och teknologierna inom branschen.
På vår site i Huskvarna erbjuder vi en bred variation av spännande möjligheter inom elektronik. Vi söker personer för roller som - elektronikutvecklare, dator- eller hårdvaruarkitekt, FPGA-utvecklare samt inom CAD/Layout-utveckling.
Vi värdesätter egenskaper som nyfikenhet, starkt driv och förmågan att effektivt kommunicera och samarbeta samt driva uppgifter i mål. Vi ser att du har en relevant högskole- eller civilingenjörsexamen inom Elektronik/Datateknik/Inbyggda System eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Vi ser även att du till fullo behärskar svenska och engelska, både i tal och skrift.
Har du kunskap, erfarenhet och intresse inom något eller några av följande områden; analoga-, digitala-, trådbundna och trådlösa system, WiFi, Bluetooth, batteriapplikationer, FPGA, VHDL, processorer/minnen eller kretskortdesign? Vi är intresserade av att lära känna just dig! Vad driver dig och vad vill du utvecklas inom?
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Tjänsten kan också innefatta resor till våra underleverantörer samt kunder både inom och utanför Sveriges gränser.
Vill du veta mer om några av våra produkter och områden i Huskvarna? Följ länkarna nedan!
Aircraft Systems - Electronic Warfare - EWAS-Bringing platforms safely home
Training & Simulation - Live Training and Simulation
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
