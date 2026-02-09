Elektronikingenjör Utbildare - Embedded Utveckling

TeknikAkademin Norden AB / Elektronikjobb / Göteborg
2026-02-09


Elektronikingenjör Utbildare - Embedded Utveckling
Göteborg (möjlighet till delvis distansarbete) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en engagerad utbildare inom embedded utveckling och elektronikingenjör området. Rollen passar dig som har djup teknisk förståelse för inbyggda system och vill utbilda framtidens embedded-ingenjörer.
Om rollen
Som utbildare planerar, genomför och utvecklar du undervisning inom modern elektronikkonstruktion, embedded programmering och systemintegration. Undervisningen sker på plats i Göteborg med möjlighet till visst distansinslag.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom elektronik, digitalteknik och embeddedutveckling

Förmedla kunskap i hårdvarunära programmering (C, C++, Python)

Undervisa i Linux som inbyggt operativsystem

Introducera AI/ML-tillämpningar i inbyggda system

Undervisa i mönsterkortskonstruktion, simulering och elektronik-CAD

Handleda studenter i projekt, labbar samt test- och verifieringsmoment

Utveckla och kvalitetssäkra kursmaterial

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom embeddedutveckling och elektronik

Erfarenhet av C/C++, Python och Linux-baserade inbyggda system

Kunskap inom digitalteknik, kommunikationsprotokoll och IoT

Erfarenhet av mönsterkortskonstruktion och/eller elektronik-CAD

Relevant teknisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet

God pedagogisk förmåga

Meriterande
Erfarenhet inom AI/ML för inbyggda system

Erfarenhet från elektronik- eller embeddedbranschen

Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare

Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt

Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön

Möjlighet till delvis distansarbete

Reseersättning enligt överenskommelse

En stimulerande och professionell utbildningsmiljö

Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens

Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se 076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TeknikAkademin Norden AB (org.nr 559520-0113), https://globalflygteknikab-1735550209.teamtailor.com
Bååthsgatan 5 (visa karta)
417 20  GÖTEBORG

