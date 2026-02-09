Elektronikingenjör Utbildare - Embedded Utveckling
2026-02-09
Elektronikingenjör Utbildare - Embedded Utveckling
Göteborg (möjlighet till delvis distansarbete) Start: Höstterminen 2026
Teknikakademin söker en engagerad utbildare inom embedded utveckling och elektronikingenjör området. Rollen passar dig som har djup teknisk förståelse för inbyggda system och vill utbilda framtidens embedded-ingenjörer.
Om rollen
Som utbildare planerar, genomför och utvecklar du undervisning inom modern elektronikkonstruktion, embedded programmering och systemintegration. Undervisningen sker på plats i Göteborg med möjlighet till visst distansinslag.Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Undervisa inom elektronik, digitalteknik och embeddedutveckling
Förmedla kunskap i hårdvarunära programmering (C, C++, Python)
Undervisa i Linux som inbyggt operativsystem
Introducera AI/ML-tillämpningar i inbyggda system
Undervisa i mönsterkortskonstruktion, simulering och elektronik-CAD
Handleda studenter i projekt, labbar samt test- och verifieringsmoment
Utveckla och kvalitetssäkra kursmaterialKvalifikationer
Mycket goda kunskaper inom embeddedutveckling och elektronik
Erfarenhet av C/C++, Python och Linux-baserade inbyggda system
Kunskap inom digitalteknik, kommunikationsprotokoll och IoT
Erfarenhet av mönsterkortskonstruktion och/eller elektronik-CAD
Relevant teknisk utbildning eller motsvarande yrkeserfarenhet
God pedagogisk förmåga
Meriterande
Erfarenhet inom AI/ML för inbyggda system
Erfarenhet från elektronik- eller embeddedbranschen
Tidigare erfarenhet som instruktör/handledare
Erfarenhet av projektarbete eller ledning av mindre projekt
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till delvis distansarbete
Reseersättning enligt överenskommelse
En stimulerande och professionell utbildningsmiljö
Möjlighet att påverka framtidens tekniska kompetens
Ansökan och kontakt
Roni Tosun roni.tosun@teknikakademin.se
076-205 82 44
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
