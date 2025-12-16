Elektronikingenjör till Tekniskt Bolag!
Är du nyexaminerad från en ingenjörsutbildning inom elektronik och vill bli en del av ett bolag med hög teknisk kompetens? Vi söker dig som vill ta ditt första steg i karriären och utveckla modern och komplex teknik. Välkommen in med din ansökan!
OM TJÄNSTEN:
Friday söker för en kunds räkning dig som vill arbeta som elektronikingenjör för att utveckla komplexa produkter. Hos vår kund arbetar i dagsläget ungefär 70 personer med allt från inköp till produktion och utveckling. Här får du ta del av både teknisk och personlig utveckling på en arbetsplats som främjar samarbete och transparens.
Du kommer bli en del av företagets R&D-team och din roll blir bred. Du kommer arbeta i ett team som består av tre kollegor med liknande roller, där dina primära arbetsuppgifter innebär att utveckla nya digitala och analoga kretskortslösningar samt förbättra och underhålla redan befintliga lösningar. Du kommer även arbeta med teoretiska beräkningar, praktiska tester och verifiering samt rapportskrivning och analysering av kretskortslösningarna. Din anställning kommer inledas med handledning av en senior kollega, allt för att du ska känna dig trygg i din nya roll.
Arbetet sker i nära kontakt med kunden och det är därav viktigt att du förstår kundens och slutanvändarens behov av produkterna. Du kommer även arbeta i ett nära samarbete med tillverkarna och det är därför nödvändigt att förstå tillverkningsprocessen samt kommunicera krav och förväntningar gällande leveranser.
VI SÖKER DIG SOM: Har en kandidatexamen inom elektroteknik.
Besitter goda kunskaper rörande elektronik och elektroniska komponenter.
Talar och skriver flytande svenska samt engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet.
Det är meriterande om du:
Har en civilingenjörsexamen inom elektronik.
Har arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter, exempelvis från deltids- eller sommarjobb.
Har relevanta hobbyprojekt inom elektronik att visa upp.
Har erfarenhet från PCB CAD.
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att du skall passa in och trivas i rollen ser vi att du är självgående och kan ta stort ansvar för ditt arbete samtidigt som du gärna arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor. Vidare är du flexibel, noggrann och nyfiken med ett stort tekniskt intresse, där du ständigt vill lära dig mer och utvecklas.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Det här är ett konsultuppdrag vilket innebär att du till en början kommer vara anställd av Friday. Ambitionen därefter är att du blir tillsvidareanställd hos vår kund.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningen har vår kund krav på säkerhetsklassplacering vilket kan medföra krav på visst medborgarskap.
ÖVRIG INFO:Omfattning: Heltid.
Placering: Göteborg.
Kontaktuppgifter: Hanna Lejon.
Lön: Månadslön.
Start: Januari/februari 2026.
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urval- och intervjufasen.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
