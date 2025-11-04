Elektronikingenjör till Syntronic i Linköping!
2025-11-04
Som en del i teamet kommer du att dyka ner i en värld av energifyllda branscher och ditt arbete kommer vara mångfacetterat och varierande.
På Syntronic skapar vi en dynamisk och internationell miljö där du som Elektronikingenjör kommer att omges av skickliga och dedikerade kollegor. Här får du möjlighet till professionell tillväxt och en kreativ och stimulerande arbetsplats där innovationen tar fokus.
Du kommer att ha många olika spännande arbetsuppgifter såsom:
Design och utveckling av elektroniska kretsar och system
Skapa och underhålla schematiska ritningar och PCB-layouts
Testa och verifiera elektroniska system
Prototypframtagning och införande i produktion
Programmering och konvertering
Vi gillar dig som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis Elektro, Teknisk fysik, Datateknik eller motsvarande
Har minst 2-5 års erfarenhet av elektronikkonstruktion i arbete
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift
Vi gillar dig ännu mer om du har:
Kunskap inom schemaritning samt designlayout
Kunskap inom digital- eller analoge elektronik
Erfarenhet av integrering av CPU
Erfarenhet av mjukvarukonstruktion; C/C++/C#
Erfarenhet av Altium Designer och CATIA v5 eller 3DX
Vi erbjuder bland annat en trygg anställning i en dynamisk och framåtriktad miljö och framförallt en stark teamkänsla där vi arbetar tillsammans på kontoret - när du inte behövs hos någon av våra kunder!
Vi letar efter dig som är:
Klipsk, flexibel, och fokuserad med en självgående inställning. Som Elektronikingenjör krävs det såklart att du kan tänka logiskt, arbeta metodiskt och samtidigt behålla din kreativa gnista vid liv.
På Syntronic tar vi oss an våra uppdrag med engagemang och hängivenhet, alltid med ett leende på läpparna!
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Publiceringsdatum2025-11-04Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 2 december. Vi arbetar med löpande urval.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
