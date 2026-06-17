Elektronikingenjör till Oxe Marine AB
Bravura Sverige AB / Elektronikjobb / Ängelholm Visa alla elektronikjobb i Ängelholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Ängelholm
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, Bjuv
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att OXE Marine har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och OXE Marine en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
För rätt kandidat finns goda möjligheter till vidareutveckling, och vi är öppna för att erbjuda relevanta utbildningar som stärker din kompetens i rollen.Om företaget
OXE Marine är ett svenskt innovationsföretag som sedan starten 2012 har vuxit till en ledande aktör inom marin dieselteknik. OXE Marine utvecklar och tillverkar världens första högpresterande dieselutombordsmotorer – ett hållbart, bränsleeffektivt och kraftfullt alternativ till traditionella bensinmotorer. Produkterna riktar sig till professionella användare med höga krav på driftsäkerhet, prestanda och driftsekonomi, till exempel inom räddningstjänst och kommersiell marin verksamhet.
Med huvudkontor i Ängelholm och produktionsanläggningar i bland annat Polen och USA har företaget en global närvaro och arbetar nära distributörer och återförsäljare runt om i världen. OXE Marines patenterade teknik möjliggör lägre bränsleförbrukning, längre räckvidd och betydligt minskade utsläpp – vilket banar väg för en mer hållbar framtid till sjöss.Dina arbetsuppgifter
I rollen som Elektroinikingenjör hos OXE Marine AB har du ett brett och varierat ansvar inom elektrisk design och utveckling av företagets högpresterande dieselutombordare. Du arbetar med att utveckla elsystem från idé till färdig produkt, vilket inkluderar utformning av elscheman, val av komponenter samt integrering av el-lösningar i den totala produktdesignen. Arbetet omfattar även att skapa och underhålla detaljerade 2D- och 3D-modeller samt att ta fram dokumentation i enlighet med gällande standarder och regulatoriska krav.
Tillsammans med mekanik- och testteamet arbetar du tätt i tvärfunktionella utvecklingsprojekt, där din insats är avgörande för att säkerställa att produktens elektriska system uppfyller både tekniska specifikationer och användarrelaterade krav.
Utöver nyutveckling ansvarar du även för att identifiera och genomföra förbättringar på befintliga produkter. Du förväntas omsätta tekniska förbättringsförslag i praktiska lösningar som stärker produktens prestanda och tillförlitlighet. Arbetet sker huvudsakligen i CAD-miljö med hjälp av SolidWorks och Siemens Teamcenter, och ställer krav på erfarenhet av att arbeta i avancerade PDM-system.
En viktig del av rollen är även att stödja produktion och eftermarknad genom att tillhandahålla teknisk dokumentation, bistå vid felsökning samt svara på produktrelaterade frågor.
Ansvarar för elektrisk design och utveckling av produkter från koncept till färdig produkt
Skapar och underhåller detaljerade 2D- och 3D-modeller i CAD (SolidWorks) samt dokumentation enligt standarder
Samarbetar nära mekanik- och testteam för att säkerställa att tekniska och användarkrav uppfylls
Stöder produktion och eftermarknad med teknisk dokumentation och felsökning
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Några års erfarenhet av liknande arbete inom elektrisk design och produktutveckling
Relevant teknisk utbildning på universitets- eller högskolenivå, eller motsvarande praktisk erfarenhet
Goda kunskaper i 2D/3D CAD
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att trivas i rollen ser vi att du är en person som tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter och missar sällan detaljer eftersom du planerar ditt arbete på ett strukturerat sätt och jobbat systematiskt. Därtill blir du motiverad av problemlösning och tycker det är roligt att fördjupa dig i komplexa problem. I rollen arbetar du tätt ihop med ditt team. Därför är det viktigt att du gillar att samarbeta tillsammans med andra, att du ser till gruppens bästa och är mån om att skapa ett bra arbetsklimat. Slutligen är du den som ser till att saker blir gjorda och är inte rädd för att ta egna initiativ för att nå dit du vill.
Övrig information
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid Plats: Ängelholm Lön: Enligt överenskommelse
Urval och bearbetning av kandidater kommer att påbörjas efter vecka 33.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig till vår support:
📧 info@bravura.se
📞 010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Specialist Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6113889-2057965". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Propellergatan 1 (visa karta
)
211 15 MALMO Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9968408