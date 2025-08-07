Elektronikingenjör till CTT systems i Nyköping
2025-08-07
Vill du arbeta med avancerad flygteknik och innovativa lösningar för kabinmiljöer i flygplan? På CTT i Nyköping utvecklar de högteknologiska system som förbättrar komforten ombord på världens mest avancerade flygplan. Vi söker nu en__ elektronikingenjör med stort tekniskt intresse och driv att utvecklas - är det du?
OM TJÄNSTEN
Som Elektronikingenjör hos CTT kommer du att ansvara för design och utveckling av elektronik för inbyggda system till flygplansmiljö. Du kommer att leda och koordinera det tekniska utvecklingsarbetet samt samarbeta med olika team för att säkerställa hög kvalitet som överensstämmer med luftfartsstandarder och certifieringar. Du kommer att arbeta med produkter som används av både Boeing och Airbus i en miljö där du har nära till beslut och är omringad av hjälpsamma och stöttande kollegor. Uppdraget är till en början ett konsultuppdrag på minst 6 månader med goda chanser till förlängning samt över rekrytering. Utgångspunkt är CTT's kontor i Nyköping med en viss del av flexibilitet.
Du erbjuds:
• Spännande tekniska utmaningar i en internationell och högteknologisk miljö
• Möjlighet att växa och ta ansvar - intern utveckling har stort fokus
• Kollektivavtal, flextid och friskvårdsbidrag
• Ett tight och familjärt team i Nyköping - med hög trivsel!
Dina arbetsuppgifter
• Design och utveckling av elektronik för inbyggda system i flygplansmiljö
• Uppdragsledning och koordinering av det tekniska utvecklingsarbetet inom ditt uppdrag
• Definition och utveckling av tekniska krav, och nedbrytning/omsättning till specifika krav för elektronikprodukterna
• Schemaritning, komponentval och layoutgranskning
• Test och verifiering av elektronikmoduler enligt DO-160/DO-254
• Dokumentation enligt luftfartsstandarder och interna processer
• Samarbete med systemingenjörer, konstruktion och testteam
VI SÖKER DIG SOM
• Är civil- eller högskoleingenjör inom elektronik, mekatronik eller närliggande område
• Har minst 3-5 års erfarenhet av hårdvaruutveckling - gärna från reglerad industri (flyg, försvar etc.)
• Goda kunskaper i Altium Designer, OrCAD eller motsvarande CAD-verktyg
• Förståelse för EMC, signalintegritet och robust design
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
Det är meriterande om du har
• Praktisk testning enligt RTCA-standarder
• Kunskap om säkerhetskritiska system och certifieringsarbete
• Intresse för mjukvaruutveckling är ett stort plus
• Erfarenhet av t.ex. DO-254, DO-160, IPC-A-610, J-STD-001 eller EN/AS 9102
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om CTT systems på deras hemsida. Ersättning
