Elektronikingenjör Test & Producability
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Karlskoga Visa alla elektronikjobb i Karlskoga
2026-07-01
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Din Roll
Är du en driven ingenjör med en passion för elektronik och ett intresse för att utveckla tekniskt avancerade system? På Saab i Karlskoga och Karlstad söker vi nu elektronikingenjörer till vår växande utvecklingsorganisation inom elektronik och test.
Vi ser gärna nyexaminerade sökanden från elektronikingenjör-programmen på våra Universitet och erbjuder personliga flyttfaddrar om du vill ha hjälp i din flytt till regionen. Dessa faddrar har gjort den resa ni är på väg att göra. (Från t.ex. Luleå, Göteborg, Stockholm etc.)
Som elektronikingenjör hos oss kommer du att arbeta med spännande projekt inom hela produktens livscykel, från design och utveckling till testning och produktion. Du får möjlighet att utveckla dina kunskaper inom områden som analog och digital elektronik, FPGA-programmering, EMC och mycket mer. Våra elektroniksystem är utformade för att fungera under extrema förhållanden, och du kommer att vara en del av att säkerställa att de uppfyller de högsta kraven på noggrannhet, producerbarhet och robusta miljöer.
Du kommer att delta i alla faser av produktutvecklingen, från initial design och prototypframtagning till omfattande testning och slutlig produktion. Din expertis inom elektronik kommer att vara avgörande för att säkerställa att våra system uppfyller de stränga krav som ställs på prestanda, tillförlitlighet och säkerhet.
Vi erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta med de senaste teknologierna och samarbeta med ett team av erfarna och engagerade kollegor. Om du är intresserad av att vara en del av en organisation som ständigt strävar efter att utveckla och förbättra tekniskt avancerade försvarssystem, är detta din chans.Publiceringsdatum2026-07-01Profil
Hos oss får du arbeta i en innovativ och stimulerande teammiljö med kompetenta kollegor.
Vi erbjuder ett stort utrymme för personlig och professionell utveckling och möjligheten att vara med och forma framtidens försvarsteknik.
Vi söker dig som har:
Ingenjörsutbildning inom elektronik
Erfarenhet av arbete med kretskort tex design, felsökning, kravställning
Erfarenhet inom test av elektronik
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. På grund av semesterperioden kan återkoppling och nästa steg i rekryteringsprocessen ta längre tid än vanligt. Vi behandlar inkomna ansökningar löpande, men slutgiltig återkoppling kan komma att ske först i slutet av augusti. Tack för din förståelse och ditt intresse för tjänsten.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Dammbrovägen 1 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9987461