Elektronikingenjör Syntronic Göteborg

Syntronic Aktiebolag / Elektronikjobb / Göteborg
2026-06-26


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Vill du arbeta med elektronik som faktiskt används och gör skillnad?
Hos oss på Syntronic får du möjlighet att ta dig an varierande utvecklingsuppdrag, lösa komplexa tekniska utmaningar och arbeta med produkter som ställer höga krav på kvalitet, funktion och innovation.
Vi söker en Elektronikingenjör som drivs av teknik, problemlösning och ständig utveckling för hos oss finns det goda möjligheter att växa i sin roll som ingenjör.
Som Elektronikingenjör kan du bland annat arbeta med:

Design och utveckling av elektroniska kretsar och system

Att skapa och underhålla schematiska ritningar och PCB-layouts

Testning och verifiering elektroniska system

Prototypframtagning och införande i produktion

Programmering och konverteringar

Vi söker en Elektronikingenjör som:

Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis Elektro, Teknisk fysik, Datateknik eller motsvarande

Har minst 2–5 års yrkesmässig erfarenhet av elektronikkonstruktion och produktutveckling

God förståelse för analog och digital elektronik

Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift.

Meriternade:

Kunskap inom schemaritning samt designlayout

Erfarenhet av integrering av CPU

Erfarenhet av mjukvarukonstruktion; C/C++/C#

Erfarenhet av Altium Designer och CATIA v5 eller 3DX

Vi erbjuder en trygg anställning i en framåtriktad miljö där gemenskapen är en viktig del av vardagen. När du inte är ute på kunduppdrag arbetar du på Syntronic med dina kollegor. Vi tror att de bästa lösningarna skapas när vi träffas på kontoret.
Personliga egenskaper
Som elektronikingenjör är du analytisk, lösningsorienterad och initiativtagande. Du kombinerar ett strukturerat arbetssätt med kreativitet och trivs i en teamorienterad miljö där samarbete, kunskapsutbyte och gemensamma framgångar står i fokus.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!

Publiceringsdatum
2026-06-26

Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1/9. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas eller förändras innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966094-2072874".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Syntronic Aktiebolag (org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic (visa karta)
417 56  GÖTEBORG

Arbetsplats
Syntronic

Jobbnummer
9980745

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