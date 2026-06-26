Elektronikingenjör Syntronic Göteborg
Syntronic Aktiebolag / Elektronikjobb / Göteborg Visa alla elektronikjobb i Göteborg
2026-06-26
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Vill du arbeta med elektronik som faktiskt används och gör skillnad?
Hos oss på Syntronic får du möjlighet att ta dig an varierande utvecklingsuppdrag, lösa komplexa tekniska utmaningar och arbeta med produkter som ställer höga krav på kvalitet, funktion och innovation.
Vi söker en Elektronikingenjör som drivs av teknik, problemlösning och ständig utveckling för hos oss finns det goda möjligheter att växa i sin roll som ingenjör.
Som Elektronikingenjör kan du bland annat arbeta med:
Design och utveckling av elektroniska kretsar och system
Att skapa och underhålla schematiska ritningar och PCB-layouts
Testning och verifiering elektroniska system
Prototypframtagning och införande i produktion
Programmering och konverteringar
Vi söker en Elektronikingenjör som:
Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis Elektro, Teknisk fysik, Datateknik eller motsvarande
Har minst 2–5 års yrkesmässig erfarenhet av elektronikkonstruktion och produktutveckling
God förståelse för analog och digital elektronik
Kommunicerar flytande på svenska och engelska i tal och skrift.
Meriternade:
Kunskap inom schemaritning samt designlayout
Erfarenhet av integrering av CPU
Erfarenhet av mjukvarukonstruktion; C/C++/C#
Erfarenhet av Altium Designer och CATIA v5 eller 3DX
Vi erbjuder en trygg anställning i en framåtriktad miljö där gemenskapen är en viktig del av vardagen. När du inte är ute på kunduppdrag arbetar du på Syntronic med dina kollegor. Vi tror att de bästa lösningarna skapas när vi träffas på kontoret.
Personliga egenskaper
Som elektronikingenjör är du analytisk, lösningsorienterad och initiativtagande. Du kombinerar ett strukturerat arbetssätt med kreativitet och trivs i en teamorienterad miljö där samarbete, kunskapsutbyte och gemensamma framgångar står i fokus.
Vi erbjuder
På Syntronic blir du en del av en härlig gemenskap där din röst hörs och dina idéer välkomnas. Vi erbjuder flexibla arbetstider, balans mellan arbete och fritid samt regelbundna karriärutvecklingssamtal och interna workshops för din utveckling. Utöver detta får du förmånliga förmåner och försäkringar. Hos oss får du inte bara ett jobb - du får en plats att växa och trivas både personligt och professionellt. Välkommen till Syntronic!Publiceringsdatum2026-06-26Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan, som ska vara oss tillhanda senast 1/9. Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas eller förändras innan sista ansökningsdag.
Bakgrundskontroller kan förekomma.
Av kommunikation- och kvalitetssäkringsskäl ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt via vårt system och inte via e-post.
Vi kan använda AI och automatiserade verktyg som stöd i vår rekryteringsprocess. Alla beslut om urval och anställning fattas alltid av människor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7966094-2072874". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Syntronic Aktiebolag
(org.nr 556247-3305), https://jobsemea.syntronic.com
Syntronic (visa karta
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417 56 GÖTEBORG Arbetsplats
Syntronic Jobbnummer
9980745